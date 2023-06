PROHLÁŠENÍ PO KVALIFIKACI: Piloti vypovídali ještě před vlnou penalizací

Red Bull

Max Verstappen, 1. místo

Udělali jsme ve správný čas zásadní rozhodnutí. Komunikace s týmem byla velmi důležitá k udržení všeho pod kontrolou, protože počasí se každou minutou měnilo. Měli jsme jasno v tom, co udělat. Bylo dobré, že jsem mohl vyvinout patřičný tlak navzdory podmínkám na trati. Montreal se mi líbí a na mokru je ještě náročnější. Je těžké předpovědět, co bude zítra, dopoledne jsem se cítil v simulovaných pasážích dobře, takže doufám, že si udržíme rychlost. Závod bude dlouhý, stát se může cokoliv, takže je třeba být nad věcí.

Sergio Pérez, 12. místo

Dostat pneumatiky do správného teplotního okna - to byl dnes hlavní problém. Vypadalo to dobře, dokud nezačalo pršet. Když pak trať začala osychat, přešel jsem na slicks pravděpodobně o půl kola později. Nemohl jsem se dostat dost rychle na trať a když jsem pneumatiky zahřál, začalo zase pršet. Když jsem měl intermediates, bylo už příliš mokro než abych si čas zlepšil. Včera byly výsledky pozitivní, mokrá kvalifikace také nevypadala špatně. Mohl jsem být mnohem výš, ovšem podmínky byly tak trochu loterií, všechno bylo dost složité. Cílem zítřejšího závodu bude posunout se dopředu a zajet dobrý výsledek. V závodě se může stát cokoli, chci přistoupit ke Grand Prix pokorně - celý tým přes noc zapracuje a bude se snažit minimalizovat škody.

Christian Horner, šéf týmu

Max byl dnes vynikající - za všech podmínek byl konzistentně nejrychlejší a vrcholem byl jeho neuvěřitelný výkon. Pro Checa bylo smolné, že na slicks nezajel ono kolo, když se mu naskytla příležitost - pak se vrátil pro přechodné pneu, protože na hladké bylo už příliš mokro, mohl právem cítit zklamání. Na rozdíl od Monaca se na zdejší trati lépe předjíždí, předpověď hovoří o suchém závodě; Sergio je skvělý závodník, má rychlé auto, takže bych byl zklamaný, kdyby se zítra výrazně v pořadí neposunul. Startovní rošt je promíchaný, takže by to měl být vzrušující závod.

Aston Martin

Fernando Alonso, 2. místo

Kvalifikace byla pořádně složitá, měl jsem trochu smůlu s načasováním červených vlajek jak v Q1. tak i Q3 - těsně předtím, než jsem mohl dokončit rychlé kolo, které by mě v druhém případě posunulo do první řady. Zítra budu mít příležitost s doufám, že se po startu prosadím na druhé místo, abych mohl na Maxe vyvinout tlak. Okruh je náročný a přilnavost je tu hodně nízká za suchých i mokrých podmínek; počasí je navíc hodně nepředvídatelné. Zdá se, že nová vylepšení fungují dobře a plní naše očekávání, ale je třeba i nadále provádět vyhodnocení a snažit se optimalizovat nastavení našeho nového balíčku.

Lance Stroll, 16. místo (původně 13. místo)

Kvalifikace byla těžká, náročné povětrnostní podmínky vyžadovaly být ve správnou chvíli na odpovídajících pneumatikách na trati, a to se mi tak docela nepovedlo. Rychlost vozu vypadá během celého víkendu dobře, zatím jsem spokojen s provedeným vylepšením. Zítra bych měl mít možnost dostat se přes několik vozů před sebou, takže se těším na domácí závod a doufám, že fanouškům předvedu dobrou show.

Mike Krack, vedoucí týmu

Nebyla to nejjednodušší kvalifikace, protože mokré počasí bylo zdrojem neustálých změn traťových podmínek. Obě červené vlajky ovlivnily Fernandova rychlá kola v Q1 a Q3 - nejspíš by ho zajetý čas posunul na druhé místo. Vezmeme-li v úvahu všechny okolnosti, jde o dobrý výsledek v tak nepředvídatelné kvalifikaci. Lance postoupil do Q2, ale když si poradil s hodinami, už mu chyběla plná synchronizace se zbytkem startovního pole. Tím chci říci, že propásl nejlepší podmínky na trati a nikdy nebyl ve správný čas na těch pravých pneumatikách. Startovní rošt je pro závod dost promíchaný, ale máme konkurenceschopný vůz, takže je oč bojovat - zítra chceme s oběma vozy bodovat.

Mercedes

Lewis Hamilton, 3. místo

Dnes to je pro nás dobrý výsledek. Podmínky byly hodně obtížné, snažil jsem se dostatečně zahřát pneumatiky. Bylo hodně složité udržet se na trati, zejména v zásadních okamžicích. Myslím, že čtvrté místo je pravděpodobně to nejlepší umístění, jakého jsme mohli dosáhnout, takže celkově jsem opravdu spokojen. Beru ho a doufám, že se zítra ještě zlepším a budu moci konkurovat Fernandovi. Pokud ano, myslím, že pódium je na dosah. Bylo by dobré se s ním utkat. Naše závodní tempo je často lepší než výkon na jedno kolo - doufám, že to tak bude i zítra.

George Russell, 4. místo

Odvedli jsme skvělou práci a dostali obě auta do Q3. Užíval jsem si zdejších podmínek, protože trať se každým kolem měnila, takže to vlastně byla instinktivní záležitost. Q3 se mi tak docela nepovedla, ale moje umístění předčilo mé očekávání před samotnou kvalifikací. Jako tým jsme si vedli lépe, když trať osychala - když v Q3 začalo opět pršet, znovu jsme se trápili. Tyto podmínky jsou vzrušující výzvou a jsem rád, že jsme setrvali na okruhu. Věřím, že z pátého místa mohu zítra zabojovat o stupně vítězů. V Barceloně jsem viděl, že lze na "bednu" postoupit z 12. místa, takže jsem se dneškem spokojen. Od Austrálie to je můj nejlepší kvalifikační výsledek, mým hlavním cílem bude Fernando a na závod se samozřejmě těším.

Toto Wolff, generální ředitel

Dnešní výsledky považuji za dobré. Rozdíly mezi většinou startovního pole byly malé, což se projevilo v Q2, kde vypadli Leclerc a Pérez. Myslím, že můžeme být spokojeni, že jsme do Q3 postoupili s oběma vozy. V druhém kole poslední části jsme byli svědky zlepšení u Verstappena a Hülkenberga a to byl onen rozdíl. Celkově si myslím, že naše rychlost byla dobrá s ohledem na fakt, že Montreal není naším silným okruhem, a navíc tu pršelo. Realitou je pro nás boj o stupně vítězů. Dáme do toho vše, zabojujeme o lepší výsledek, ostatně uvidíme v neděli.

Haas

Nico Hülkenberg, 5. místo (před penalizací 2. místo)

Podařilo se mi udělat všechno, aby to fungovalo. Byl jsem na správných pneumatikách ve správný okamžik, načasování bylo dobré, také v Q3 jsem měl štěstí s červenou vlajkou, protože jsem právě dokončil rychlé kolo, což mě vystřelilo nahoru - myslím, že předtím jsem neměl co nabídnout. Čistá kvalifikace tu byla náročná. Na intermediates hrozilo množství možných výletu mimo trať, která je rychlá a vzhledem k tomu, že bylo mokro a všude kolem jsou betonové zdi, to nebylo vůbec snadné. Ale užil jsem si všechno, byla to docela zábava.

Dodatek po penalizaci: Samozřejmě to nakonec není tak dobré jako předtím, je pochopitelně škoda se nepodívat do první řady. Ale musím čelit následkům. Myslím, že co se týče zítřejšího závodu, nic se nemění - přístup bude stejný a na výsledek by tato záležitost neměla mít vliv. Připravím se jako obvykle a očekávám tvrdý závod.

Kevin Magnussen, 13. místo

V době, kdy trať byla ještě suchá, jsem byl v boxech - chcete na tom maximálně vydělat. Dostal jsem se do Q2 a podmínky vypadaly dobře, ale je třeba zjistit, v čem můžu být ještě lepší. Opravdu to vypadalo, že v této kvalifikaci mám dobrou šanci, zvláště po posledním tréninku jsem se cítil opravdu odhodlaně.

Günther Steiner, šéf týmu

Penalizace by neměla zpochybnit výsledek týmu - v našich myslích máme ono druhé místo. Ano, došlo k chybě a rychlost byla opravdu příliš velká, ale také musíme vzít v úvahu, že absolutně nikdy nebyl nikdo vystaven nějakému nebezpečí, protože kolem Nica nikdo v tu chvíli nebyl. Jistě, je to porušení pravidel, ale byla to jen chyba, nevyprodukovala žádné ohrožení - byli jsme potrestáni, musíme to přijmout. Vrátíme se zase zítra a pokusíme se o co nejlepší výsledek. Jednou se k nám konečně musí obrátit štěstí.

Kevin měl trochu smůlu, že se nedostal z Q2, při jeho rychlém kole ho zbrzdil provoz. Nico v Q3 vystihl správné načasování a proto dosáhl tak dobrého výsledku. Samozřejmě je třeba zjistit, jaké bude naše závodní tempo, nicméně doufám, že získáme nějaký ten bod.

Alpine

Esteban Ocon, 6. místo

Start z této pozice je pro nás s ohledem na podmínky a náročný víkend dobrým výsledkem. Vzdávám hold týmu, který zvládl všechny tréninky i kvalifikaci, protože dnes to opravdu nebylo snadné. Teď už se soustředím na zítřek, protože víme, že jsme o tomto víkendu neodjeli mnoho kol, abychom se připravili na závod, ať mokrý či suchý. To znamená, že vozu a týmu věřím a doufám, že si na konci odvezeme nějaké slušné body. V neposlední řadě děkuji divákům, že navzdory dnešnímu silnému dešti vydrželi ve značném počtu. Viděl jsem vás a cítil vaši podporu - doufám, že vám zítra předvedeme patřičnou show.

Pierre Gasly, 15. místo

Z výsledku dnešní kvalifikace jsem zklamaný a považuji za nešťastné, že startuji z tak upozaděné pozice. V Q1 jsem zajel dobrý čas, takže jsem snadno postoupil, ale pak jsem byl nebezpečně zablokován v brzdné zóně v poslední zatáčce. Incident znehodnotil jak rychlé kolo, tak i následující a tím pádem ovlivnil mé šance na postup z Q1. Je to hodně frustrující, protože v proměnlivých podmínkách jsem měl velkou příležitost a nemohl jsem prokázat náš potenciál. V závodě mám náročný úkol posunout se z hloubi pole, ale jako vždy do toho dám vše, abych se posunul k bodovaným pozicím.

Alan Permane, sportovní ředitel

Dnes je to další smíšený kvalifikační výsledek. Esteban se dostal do Q3, Pierre měl velkou smůlu, že se kvůli jistým okolnostem nedostal z Q1. Pohyboval kolem šestého místa, ale v poslední zatáčce doplatil na shluk vozů. Jeho nejrychlejší kolo tím bylo poznamenáno a nakonec se nedostal do Q2. Esteban předvedl další solidní výkon a počtvrté za sebou se probojoval do Q3, a to navzdory měnícím se podmínkám. Nikdy není snadné je zvládnout, když trať osychá a hned zase hrozí déšť, ale tým odvedl vynikající práci a vyslal Estebana na správných pneumatikách ve správný čas na trať. Má dobrou pozici, aby zítra usiloval o dobrý bodový příděl. Pro Pierra je výsledek frustrující, ale nic není ztraceno a pro závod uděláme vše, aby oba vozy skončily na bodech.

McLaren

Lando Norris, 7. místo

Byl to těžký den a obtížné podmínky, je jen škoda, že jsem neskončil ještě výš. Nedostal jsem možnost dokončit druhé rychlé kolo, které by mě na roštu posunulo ještě dopředu, Jak Q1, tak Q2 proběhly dobře, byl jsem opravdu spokojen. Odvedl jsem dobrou práci a zareagoval na podmínky, do Q3 nasadil měkké pneumatiky, bylo to o jediném kole. Myslím, že mít k dispozici ještě jeden pokus, mohl jsem být i druhý nebo třetí, ale v jediném pokusu jsem nemohl udělat to samé jako ostatní.

Oscar Piastri, 8. místo

Moje umístění neodpovídá způsobu, jakým jsem chtěl tuto kvalifikaci zvládnout. Nevím, zda jsem měl na víc stran výkonu, ale nikdy nechcete takhle skončit svůj pokus a přidělat týmu práci. Ocením, co přes noc zvládnou, aby připravili auto na zítřek. Jinak myslím, že kvalifikace byla celkově slušná, udělali jsme v pravý čas správná rozhodnutí, takže je škoda, že to dopadlo takhle. Před zítřkem cítím sebevědomí a doufám, že se udržím na bodech.

Andrea Stella, šéf týmu

V měnících se a složitých podmínkách to byla solidní kvalifikace. Bezpečně jsme prošli přes Q1 a Q2 a s oběma jezdci spolehlivě komunikovali. V Q3 stihla Oscara přetáčivost právě v místě, kde se struktura asfaltu mění, takže ztratil kontrolu nad vozem. Po červené vlajce zesílil déšť a po prvním kole Q3 zmrazil. I když si myslím, že jinak bychom mohli dostat oba vozy ještě výš, pro zítřejší start máme dobrou výchozí pozici a tím pádem šanci vybojovat nějaké body.

Williams

Alex Albon, 9. místo

Jsem šťastný. Za prvé - měli jsme dobré tempo. V Q1 jsem měl šestý nejlepší čas a cítil jsem se opravdu komfortně. V Q2 jsem musel zariskovat na slicks, ale zvládl jsem to. Byl jsem vlastně docela překvapený, když jsem viděl, jak ostatní vyrážejí na zelených pneumatikách. Ale bylo skvělé se přes ně dostat a překonat jejich časy. Q3 už byla hodně složitá, najednou bylo mnohem větší mokro a tím pádem obtížnější pneumatiky dostatečně zahřát. Hodně jsem s tím bojoval, protože jsem měl pocit, jakoby na rovinkách v sílícím příliš chladly. Nakonec jsem kvůli tomu v poslední zatáčce chyboval, jsem kvůli tomu hodně rozmrzelý. Mám smíšené pocity, ale když se podívám na celý víkend, je to výborný kvalifikační výsledek a naznačuje, kam se jako tým posouváme.

Logan Sargeant, 18. místo

V posledním tréninku jsem měl z vozu opravdu hodně dobrý pocit a za mokrých podmínek jsem měl slušný výsledek. Jak ale při kvalifikaci trať osychala, cítil jsem, že se mi při druhém pokusu zadní pneumatiky nikdy dostatečně nezahřály. Poslední kolo bylo dobré tak napůl, rozhodně jsem ale nebyl dostatečně rychlý. Měl jsem pocit, jako bych nikdy nedostal pneumatiky do správného okna, chyběla mi stále přilnavost. Uvidíme, co půjde zítra udělat, nevím, jaké bude počasí, ale udělám všechno proto, abych se zlepšil.

Dave Robson, vedoucí výkonu vozů

Dnešek byl z hlediska proměnlivých podmínek výzvou. Ve třetím tréninku jsme mohli poprvé vyzkoušel mokré pneumatiky bez předehřátí - fungovalo to docela dobře a získali jsme pár důležitých dat. V kvalifikaci dominovala proměnlivá intenzita deště, většinou jsme tuto situaci zvládali dobře. Vůz se za všech podmínek choval kvalitně, ale stále bylo těžké poskládat rychlé kolo kvůli provozu a teplotě pneumatik.

Logan měl při své druhé příležitosti na mokré trati dobrou rychlost, ale nepovedlo se mu zajet dostatečně silné kolo. Alex na vylepšeném voze bylo po celou dobu v dobrém rozpoložení a skvěle načasoval použití slicks v Q2, než zase začalo pršet. Bohužel mu nevyšla v poslední části šikana před cílovou rovinkou, jinak by se mohl přiblížit oběma McLarenům a dosáhnout v Q3 výrazného pokroku. Potřebovali jsme zvládnout druhé kolo, ale to se nepodařilo - je zklamáním zajet tak brilantně Q2 a poté v Q3 poněkud zaostat. Nicméně s inovacemi a v obtížných podmínkách jsme se dostali na dobrou pozici pro zítřejší závod.

Ferrari

Charles Leclerc, 10. místo

Po kvalifikaci jsem byl hodně zklamaný, protože cítím s týmem a věřil jsem, že dnes všichni odvedeme lepší práci. Tvrdě jsme pracovali a pro tento víkend pokročili s vozem kupředu, takže bylo smolné, že jsem nepostoupil do Q3. Ale nadále táhneme za jeden provaz a jako tým zapracujeme na zlepšení. Do závodu dám všechno, abych získal co nejvíce pozic a odvezl odtud solidní výsledek.

Carlos Sainz jr., 11. místo (před penalizací 8. místo)

Byla to těžká kvalifikace. Po incidentu v posledním tréninku odvedli kluci při přestavbě vozu vynikající práci a mně se podařilo krok za krokem získávat opět důvěru v Q1 a Q2, takže jsem zajel několik dost slušných kol. Těšil jsem se, že v Q3 zaútočím, ale bohužel červená vlajka a následný silný déšť byly příčinou, proč jsem svůj čas nemohl zlepšit a tím jsem přišel o kvalitnější výsledek. Moje startovní pozice není ideální, ale zítra se pokusím co nejlépe dohnat ztracená místa.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

I když podmínky byly pro všechny stejné, z různých důvodů dnes kvalifikace neproběhla podle našich představ. V Q2 nebylo mnoho času na rozhodnutí o výběru pneumatik - rozhodli jsme se zajet čas na intermediates před přechodem na měkkou směs. Na slickách jsme měli možnost zajet jediné kolo, než začalo opět pršet - zlepšit se však dokázal pouze Carlos. V Q3 zajel jediné rychlé kolo před červenou vlajkou, poté opět silný déšť znemožnil další posun. Z toho, co jsme zaregistrovali v pátečních trénincích a vzhledem k tomu, jak je pole vyrovnané, jsem přesvědčen, že v závodě můžeme postoupit výš a vybojovat zde slušné umístění.

Alfa Romeo

Valtteri Bottas, 14. místo

Stále jsem přesvědčen, že první desítka byla na dosah, zejména když se podívám na naše časy na jedno kolo ve třetím tréninku. Bohužel jsme měli trochu smůlu s proměnlivými podmínkami. Samozřejmě bych raději bojoval v Q3, ale zítra začneme nanovo a budu mít šanci na dnešek zapomenout. Po celý víkend se vůz choval tak, že Top 10 byla realitou, je rychlý, zejména na suchu. Přes noc se zaměříme na výkon a zítra se soustředím na postup startovním polem.

Guanyu Zhou, 20. místo

Kvalifikace je pro mě zklamáním, nějak jsem přišel o výkon a zjistil, že jsem ztratil energii. Vůz spadl do režimu anti-stall a zpočátku jsem nemohl ani komunikovat s týmem. Ještě se mi nějak podařilo dostat auto zpět do boxů, takže jsem po chvíli mohl zase vyjet. Ale nebyla to vůbec dobrá jízda: neměl jsem přilnavost, hodně jsem klouzal. Musíme zjistit, co bylo příčinou, ale určitě na to přijdeme a vyřešíme problémy. Nic není ztraceno, doufám, že do závodu si s tím poradíme a pokusím se dostat v pořadí dopředu.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu:

Nelze popřát, že kvalifikace byla pro nás rozčarováním: během posledního tréninku jsme jasně viděli, že se rýsuje šance projít nejen do Q2, ale posunout se ještě výš - ale neměli jsme svůj den. Zhou měl problémy hned zpočátku Q1; ty jsme následně vyřešili a vrátili ho zpět. Valtteri se dostal do Q2, v proměnlivých podmínkách se snažil vytěžit maximum ze slicks. Musíme teď veškeré úsilí zaměřit na zjištění, co bylo příčinou, že jsme z auta nevytěžili maximum. Navzdory nepříliš ideálnímu umístění pilotů máme zítra novou šanci - už jsme v minulosti mnohokrát viděli, že se v závodě může stát cokoliv. Je třeba se soustředit na samotnou Grand Prix, zvolit agresivní strategii, aby nám umožnila každé příležitosti, nabízené zdejším okruhem, naplno využít.

AlphaTauri

Nyck de Vries, 17. místo

Dnešní největší výzvou byly měnící se podmínky. Trať ke konci Q1 osychala, takže jsem si nebyl jist, jestli zastavit v boxech pro druhou sadu intermediates. Nakonec se nám to povedlo a zajel jsem dvě kola. V prvním jsem musel přibrzdit kvůli velké tlačenici v posledním sektoru. Byly to ale pro všechny stejné podmínky, takže to není omluva. Chtěl jsem jít na limit, ale myslím, že jsem dnes svou šanci odstřelil. Nejeli jsme tolikrát na suchu, abychom se mohli připravit na zítřek, takže je těžké zjistit, jak na tom vlastně jsme, ale uděláme maximum a věřím, že se z mého startovního místa mohu posunout.

Juki Cunoda, 19. místo (před penalizací 16. místo)

Když se podívám na tempo, které jsme předvedli v posledním tréninku, je opravdu škoda, že jsem se dnes nedostal z Q1. Zároveň jsem od počátku víkendu bojoval s rychlostí, takže to ještě budeme muset prověřit. Myslím, že moje poslední kolo v Q1 bylo dobré a jsem s ním spokojen, ale chybí mi celkově tempo. Zítra je nový den, bude sucho, takže jsem optimista. Pokusím se předjet co nejvíc soupeřů a cílit na body.

Jody Egginton, technický ředitel

Dnešní kvalifikace nesplnila naše očekávání, zejména s ohledem na to, že během posledního tréninku se vůz zdál být dobře vyvážený. Musíme přezkoumat data, abychom pochopili, proč s ním piloti tolik bojovali. Juki se hodně přiblížil postupu do Q2, ale vyvážení vozu nebylo takové, jaké bychom potřebovali. Stálo nás to čas v těsném souboji s Hülkenbergem a Strollem. Nyck se potýkal s podobnými problémy, takže jsme dnes z Q1 nedostali ani jedno auto. Zítřek nebude snadný, ale nyní se soustředíme na závodní strategii a ujišťuji, že budeme připraveni využít jakoukoli příležitost, která se nám dostane do cesty, abychom naše vozy posunuli co nejvýš.

Většina prohlášení pilotů a zástupců týmů byla zveřejněna před penalizacemi, vyhlášenými komisaři krátce po skončení kvalifikace.