GP KANADY: Kvalifikace skončila nerozhodně, Ferrari a Pérez zpytují svědomí

Před samotným začátkem nebylo počasí nijak zvlášť rozdílné od předchozích tří tréninků, co se teplot týče - vzduch 20°C, trať 32°C a vlhkost vzduchu dosáhla 69 % - vítr vystoupal z 9,3 km/h během několika minut na 12,2 km/h. Stejně jako v předchozích částech kanadského víkendu měli piloti k dispozici pneumatiky tvrdosti C5-C3. Pět minut vedení závodu hodnotí riziko deště 80 procenty.

Q1 - 18 minut

Přízrak deště přiměl prakticky celé pole (s výjimkou Mercedesů) na nic nečekat, časy ovšem zdaleka nedosahovaly těch z předchozího tréninku. S ohledem na avizované problémy nikoho nepřekvapilo, že Ferrari se dostávaly do defenzívy a několikrát byly na hraně TOP 15. Verstappen zajel první měřitelný čas v hodnotě 1:15,194, ale poté celé pole poměrně stabilně zrychlovalo. Nebylo proto divu, že prakticky všichni piloti s výjimkou Zhoua zvládli zajet i přes poměrně značný provoz tři, někteří i čtyři měřené časy.

Viděli jsme i některé chyby - Sainz jr. musel první pokus kvůli vzdát za první zatáčkou kvůli vyjetí z trati, Pérez si stěžoval na velmi nízký přítlak, Stroll se otřel o Zeď šampionů, ale bez následků. Vyšetřována byla situace v zatáčce 4, kdy Piastri měl problémy s Hamiltonem a Cunodou, ale vše proběhlo jako všechna ostatní avizovaná vyšetřování bez postihu

V posledních pěti minutách začala trať zrychlovat a v přímém ohrožení se objevily oba Red Bully - Pérez byl stažen do boxů, aby se připravil na rozhodující pokus, ale dostal se jen na 15. místo, odkud ho do vyřazovací pětice poslal Albon. Pole bylo promíchané, ale z projevu na trati vypadaly nejlépe Mercedesy, Verstappen a solidně si vedli i piloti Aston Martinu.

Do Q2 nepostoupili: Pérez, Ocon, Bottas, Hulkenberg, Zhou

Q2 - 15 minut

Na začátku bylo avizováno, že by déšť mohl dorazit běhen 20 minut, ale přesto se do boxové uličky, naskládali téměř všichni v čele s Russellem, Hamiltonem a Magnussenem. Ovšem ještě než vyrazili, začali si diváci oblékat pláštěnky. Norris dostal zprávu, že deštík se nejdřívě objeví v zatáčce 7, ale spíš to vypadalo, že si meteorologové s piloty tak trochu hrají. Trápení Ferrari pokračovalo, překvapivě dobře se držely WIlliamsy, ale vpředu kralovaly Mercedesy - Russell vykouzlil čas 1:11,742, Hamilton byl o 0,237 vteřiny pomalejší. Opět se ocitl v ohrožení Verstappen, ale podařilo se mu proklouznout do Q3 poměrně průměrným časem 1:12,549.

Poslední pokusy byly v podání Ferrari naprosto tragické - Sainz jr. sice chvíli držel naději, ale zhatil si ji sám, když v poslední šikaně dostal smyk a to ho stálo pár cenných setin. Leclerc měl finální pokus po dvou sektorech tak tragický, že ho ani nedokončil; proto ho stejně jako Péreze v Q1 přeskočil Albon a dovršil černý den rudých ořů z Maranella. Zklamaný Monačan odmítl cokoli komentovat, ale nakonec v rychlém rozhovoru prohlásil, že vůbec nechápe, proč byl na nejměkčí směsi tak pomalý. Za zmínku ještě stojí smyk Russella v zatáčce 4 zhruba pět minut před koncem, jenž mohl dopadnout hodně špatně. Však si také George ulevil výrazem Holly Molly do radiokomunikace.

Do Q3 nepostoupili: Leclerc, Sainz jr., Magnussen, Sargeant, Gasly

Q3 - 12 minut

Tentokrát si Mercedesy v boxech počkaly, zatímco voj pilotů v boji za pole-position vedli Piastri, Cunoda a Norris. Zhruba v čase začátku Q3 mělo začít pršet, ale zřejmě i v Kanadě mají svou odbornici Honsovou, svítilo slunce a těch pár kapek vůbec nehrálo roli. Do čela se po prvních pokusech prosadily Stříbrné šípy, které nakonec vyjely až po čtyřech minutách. Časy byly pomalejší než v Q2, což byl paradox, protože třeba Leclerc by se svým časem uplatnil i zde. Pulbikum samozřejmě hnalo kupředu domácího Strolla, ale tomu se Q3 nepovedla, ani McLareny netahaly za kratší konec (Piastri 1:12,713, Norris 1:13,700!).

Proto oranžové vozy vyrazily k druhým pokusům už čtyři minuty před koncem a výrazně si polepšily, a dokonce zasáhly do triumvirátu Mercedesy-Verstappen. Nakonec se vše odehrálo opravdu na ostří nože a v poslední možné okamžiky. Verstappen vyrovnal na tisícinu vteřiny Russellův čas, George se nedokázal zlepšit a Hamilton mohl jenom litovat, že při prvním pokusu lehce smýkl svým vozem v poslední šikaně, protože zažil v několika vteřinách a po dvou nevyvedených sektorech něco jako volný pád. Nejlepší stejný kvalifikační čas jsme tu už nějaký ten pátek neměli, ale pravidlo platilo stále stejné - pole-position získal ten, kdo ho zajel první.

GP Kanady (Gilles Villeneuve Circuit) Kvalifikace Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:12,000 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:12,000 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:12,103 4. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:12,178 5. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:12,572 6. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:12,228 7. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:12,280 8. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:12,414 9. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:12,701 10. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:12,796 11. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:12,691 12. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:12,728 13. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:12,736 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:12,916 15. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:12,940 16. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:13,326 17. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber 1:13,366 18. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:13,435 19. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:13,978 20. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:14,292

