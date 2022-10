GP MEXIKA: Verstappen v jiné kategorii, hrdinou dne Ricciardo

Slunečné počasí, nadšení diváci, kterých se během celého víkendu sešlo na Autodrómo Hermanos Rodríguez 395 902 - někteří v nich i v maskách umrlců coby připomenutí svátku mrtvých, probíhajících v hlavním městě Mexika, to byla kulisa závodu, v němž se čekalo, zda se konečně Mercedes dočká zmrtvýchvstání a urve první vítězné jablko z letošního mistrovského stromu. Piloti Red Bullu, Ferrari, Cunoda, Vettel, Schumacher a Latifi nazuli nejměkčí směs, zbytek pole vyrazil do závodu na středně tvrdých pneumatikách.

Po startu se oba Mercedesy pokusily zaútočit na Verstappena, ale Holanďan jim nedal šanci, naopak Russell nejdřív prohrál souboj s týmovým kolegou, v zatáčce 3 ho navíc zdolal Pérez. Tím se situace na čele vlastně dostala - třebaže závod sotva začal - do finální podoby. Bylo otázkou, zda se Mercedesy dokáží popasovat s rychlostí Red Bullů, ale nic takového se nestalo. Pouze po výměně pneumatik nastalo menší drama: z vedoucí čtveřice zajel do boxů první Pérez (24. kolo), ale mechanici se příliš dlouho potýkali s levou zadní pneumatikou - zastávka se natáhla na pět vteřin a Checovy šance na druhé místo klesly. Verstappen (26.), Hamilton (30.) a Russell (36.) absolvovali zastávky bez potíží, ovšem záhy se začalo ukazovat, že opotřebení pneumatik není tak dramatické a varianta měkká-středně tvrdá je rozhodně výhodnější než středně tvrdá-tvrdá, což oba piloti Mercedesu svorně do vysílaček vyčítali. Hamilton navíc při výměně ztratil z původního odstupu 1,6 vteřiny téměř dalších pět, jel za Verstappenem s odstupem 6,4! Navíc se mu za záda dotáhl Pérez, ale i když několikrát získal možnost využít DRS, urputného Lewise nezdolal. Russell byl už zcela mimo hru, ale protože Ferrari opravdu prožívalo bídný víkend, mohl si na začátku 70. kola dovolit luxus v podobě druhé zastávky, nazout nejměkčí směs a získat alespoň bod útěchy.

Piloti Ferrari jeli vlastně závod v zemi nikoho. Po startu projeli prvních pět zatáček bok po boku a bez úhony, poté se Sainz jr. dostal do zhruba čtyřvteřinového náskoku, z nějž mu při zastávce (30. kolo) trochu ubrali mechanici, když jim nešlo perfektně nasadit pravé přední kolo. I tak ale zůstal mezi oběma rudými oři přibližně stejný odstup. Na vedoucí čtyřku ztrácel Sainz jr. s Leclercem přes půl minuty, za nimi zela ještě větší časová propast.

Bitva se rozhořela mezi týmy Alpine, Alfa Romeo a McLaren. A hlavní slovo měl v tomto příběhu Daniel Ricciardo. Na středně tvrdé směsi vydržel na trati nejdéle a poté přešel na měkkou, což mu umožnilo zdolávat soupeře bez větších potíží. Ovšem potíže nastaly hned u prvního - v 51. kole v zatáčce 6 zaútočil vnitřkem na Cunodu a třebaže byl Australanův vůz o půl délky pozadu, zabořil se do boku Japoncovy AlphaTauri. Juki se doplížil s poškozeným vozem do boxů, Ricciardo po vyšetřování dostal za způsobení kolize trest deseti vteřin. Daniel však tentokrát nesklonil hlavu - v 58. kole si poradil s Bottasem, záhy se dotáhl s Oconem před sebou na Alonsa (61.), bohužel Fernando vzápětí odstavil svůj vůz pro poruchu motoru - Ocona předjel Ricciardo v dalším kole a pak zatápěl pod kotlem, aby penalizace jeho umístění neovlivnila - nakonec si mohl říci: dobrá věc se podařila.

Zklamaný musel být Valtteri Bottas. Po startu se propadl o dvě místa, přestože byla Alfa rychlá, tak nestačila na Alonsovu Alpine. Navíc jeho zastávka v boxech (40. kolo) byla neuvěřitelně pomalá, takže ho zdolal i Ocon (41.) a navíc, když ho ve 49. kole předjížděli vedoucí piloti o kolo, ztratil na Francouze téměř tři vteřiny. V samotném závěru neodrazil útok Norrise a v posledním kole ještě musel čelit útoku Gaslyho, aby ubránil alespoň bod. Zhou prokázal, že jet strategii žlutá-červená bylo rozumné, ale jemu se nedostával čas, těšit ho mohl aspoň solidní výkon.

Gasly byl druhým pilotem, jenž si připsal vteřiny navíc. V 9. kole před první zatáčkou odrazil Stroll jeho útok manévrem, po němž se oba piloti dotkli koly. Gasly Kanaďanovi tuto "obranu" vrátil ve 13. kole, kdy v zatáčce 4 vyvezl Strolla mimo trať, jenže do hry vstoupili komisaři a Pierrův útok ocenili pěti vteřinami. Postižený pilot si odpykal svůj prohřešek při zastávce ve 41. kole a na nejměkčí směsi se dotáhl až do samého závětří Bottase - jak už bylo naznačeno, chybělo mu možná ještě jedno kolo.

Jinak mexický závod, kromě skvělé divácké kulisy, nepřinesl žádné větší drama - dalo by se říci, že karty byly rozdány už dopředu a nikdo nevytáhl z kapsy zapomenutý trumf.

GP Mexika (Autódromo Hermanos Rodríguez) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 vitez 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 18 + 15,186 3. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 15 + 18,097 4. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 13 + 49,431 5. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 10 + 58,123 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 8 + 1:08,774 7. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 6 + 1 kolo 8. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 4 + 1 kolo 9. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 2 + 1 kolo 10. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1 + 1 kolo 11. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1 kolo 13. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN + 1 kolo 14. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant + 1 kolo 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 1 kolo 16. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team + 1 kolo 17. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 1 kolo 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 2 kola 19. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team motor DNF 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri kolize Nejrychlejší kolo: 63 George RUSSELL Mercedes W13

Mercedes M13 1:20,153

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ