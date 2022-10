Kvalifikace pro Verstappena s Mercedesy za zády

Benchmark na mexické trati stanovil Mick Schumacher (1:32,819), další čas byl Kevina Magnussena a jezdců Williamsu, ale o konkurenceschopných časech jsme se bavit nemohli. Po druhých pokusech této skupinky jezdců byl nejrychlejší Albon, ale toho začali jezdci s lepšími vozy odsouvat. Na chvíli se na první pozici objevil Pérez, ale dlouho mu tato pozice nevydržela. Mexičan ztrácel po prvních pokusech přes vteřinu na svého týmového kolegu Maxe Verstappena (1:19,222), který se ovšem také potýkal s problémy. Příjemným překvapením byla průběžně třetí pozice Valtteriho Bottase, který najel na čtvrtého Hamiltona pouhé 4 tisíciny. S druhými pokusy nezahálel domácí Pérez, který se zlepšil o 6 desetin, ale stále ztrácel necelou půl vteřinu. I to mu stačilo na postup do Q2 ze 7. pozice. Krásný čas vyšvihl Hamilton (1:19,169) - přičemž se toto kolo stalo nejrychlejším v první části. Zrychlit se ale nepodařilo Schumacherovi, Vettelovi, Strollovi, Albonovi a Latifimu.

Druhou část rozjely Mercedesy velmi pěkně - oba jezdci se dokázali znatelně zlepšit a jejich časy dosahovaly hodnoty 1:18,550. Stříbrné šípy v prvních pokusech nemohl nikdo přemoci - třetí Bottas ztratil 2 desetiny a čtvrtý Verstappen skoro desetiny čtyři.

The first runs are in in Q2, and no one can match Hamilton



He's P1 with a 1:18.552 - and team mate Russell is just 0.013s behind#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/p0ODSBH7qJ