"Odporné, bezohledné. Vše má své meze." Jezdcům se nelíbilo neustálé opakování nehody

Anketa Přehnala to režie během přenosu s počtem opakování Grosjeanovy nehody? Ano 6 %

Ne 94 % Hlasovalo 101 čtenářů. Výsledky

"Chtěl bych vyjádřit své znechucení a zklamání z Formule 1. Způsob, jakým byla Grosjeanova nehoda vysílána a neustále opakována, to naprosto postrádalo respekt vůči jeho rodině to bylo bezohledné, vůči všem našim rodinám, které se dívaly," kritizuje Daniel Ricciardo.

"Znovu máme za hodinu závodit a pokaždé, co se podíváme na televizi, tak v ní je ohnivá koule a jeho vůz rozlomený napůl. Mohli jsme se na to podívat zítra, nemusíme to neustále opakovat," uvedl pilot Renaultu během přerušení, kdy traťoví komisaři odstraňovali následky nehody a opravovali svodidla.

"Pro mě jde o zábavu a oni si hrají se všemi našimi pocity. Považoval jsem to za velmi odporné. Snad se k tomu vyjádřili i jiní jezdci. Nicméně by mě překvapilo, pokud by to tak opravdu necítili všichni," kroutí hlavou Ricciardo, jenž v závodě dojel se ztrátou 19 sekund na 7. místě.

A heart-stopping moment on Lap 1 in Bahrain



We are all incredibly grateful that @RGrosjean walked away from this incident#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/6ZztuxOLhw — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Podle Valtteriho Bottase by mělo být omezeno, kolik opakování se vážné nehody dočkají: "Když dojde k nehodě a skončí pro piloty OK, tak to rádi opakují. Cítím, že to lidé, diváci, chtějí vidět. Ale má to taky své hranice. "Mohlo to skončit drobátko jinak, ten náraz, a nemusel mít žádnou šanci se z auta dostat. Takže ano, má to své hranice."

"Já jsem obrazovku sledoval, protože jsem chtěl vidět, co se přihodilo. Jakmile jsem to viděl, tak jsem se tomu už snažil vyhýbat, ale hrálo to všude. Nevím, možná to je otázka pro diváky a pro fanoušky, jestli z toho chtějí vidět 20 opakování nebo ne," vyzývá Bottas.

Zbytky Grosjeanova monopostu zaklíněného ve svodidlech | zdroj: Formula1.com

Jeho šéf Toto Wolff považuje za důležité to, že společnost FOM (držitel komerčních práv) byla při vysílání transparentní: "Pokud by to neukázala FOM, pak by někdo se našel někdo jiný s mobilem, kdo by to natočil. Musíte být transparentní."

"Ty obrázky byly děsivé a křiklavé, pokud ale nejste jako organizace transparentní, pak jen riskujete, že ty věci ukáže někdo jiný, koho nemáte pod kontrolou," dodává šéf Mercedesu.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

Romain je po včerejším vyšetření bez zlomenin či vážnějších zranění, má jen drobné popáleniny na ruce. Podle dnešního vyjádření stáje Haas bude zítra propuštěn z nemocnice.

Jaký máte názor vy - přehnala to včera režie F1 s počtem opakování nehody nebo to bylo v pořádku vzhledem k tomu, že Romain Grosjean z ní vyvázl bez vážnějších zranění? Hlasujte v anketě nahoře, popř. se o své dojmy podělte v komentáři pod článkem.