Synové miliardářů na trati: Nikita Mazepin versus Lance Stroll

Otcem jednadvacetiletého rodáka z Moskvy Nikity Mazepina, který v roce 2018 vyhrál evropskou Formuli 3 – takzvanou GP3 a dá se říci, že je talentovaným závodním pilotem, je Dmitrij Mazepin, ruský podnikatel který je akcionářem a předsedou společnosti Uralchem Integrated Chemicals Company. Mazepin starší se snažil pro svého syna zajistit místo ve Formuli 1 podobně jako Lawrence Stroll.

Nikita Mazepin při sezónních testech v Maďarsku | foto: Sahara Force India

Kanadský podnikatel, podle časopisu Forbes vlastnící majetek v hodnotě 2,6 miliardy amerických dolarů a mimo jiné majitel unikátní sbírky historických vozů Ferrari, jenž prosadil až do Formule 1 svého syna Lance. Dvaadvacetiletý Lance Stroll, Kanaďan židovského původu, který má maminku Belgičanku, si vyzkoušel pár závodů ve Formuli 1 u Williamsu v roce 2017 a o rok později už v kokpitu Williamsu bodoval poprvé při Velké ceně Ázerbájdžánu osmým místem.

Lawrence Stroll, otec mladého Lance | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Dne 30. listopadu 2018 bylo oznámeno, že se Stroll v sezóně 2019 stane jezdcem týmu Racing Point a nahradí Estebana Ocona. V sezóně obsadil celkové 15. místo se ziskem 21 bodů.

I v sezóně 2020 pokračoval u týmu Racing Point a dokázal na sebe upozornit výsledky na dráze. Při Velké ceně Itálie se dostal v průběhu závodu na druhé místo a závod dokončil třetí. Získal vůbec první pódiové umístění pro tým Racing Point. V kvalifikaci na GP Turecka zajel na mokré trati nejrychlejší čas a připsal si své první pole position v kariéře. Jen on a Verstappen dokázali dominantní Mercedes v kvalifikacích porazit. Během závodu se dlouho držel na prvním místě, ale od poloviny závodu se začal propadat a cílem projel devátý. Celkově získal 75 bodů a obsadil 11. místo.

Lance Stroll je sice placeným jezdcem, jeho otec nyní dokonce koupil celý tým, ale nikdy se na rozdíl od Nikity Mazepina nechoval jako hulvát bez kousku pokory a úcty. Navíc je to kluk – vlastně závodník – velmi pracovitý, který se postupně zlepšuje. V roce 2020 se dokázal v první části sezóny vyrovnat výkonům zkušeného týmového kolegy Sergia Peréze. Kdežto Mazepin, alespoň se zdá z výkonů v nižších sériích, stále dokola opakuje ty stejné chyby a užívá si pocit, že mu svět leží u nohou.

NIkita Mazepin v Maďarsku | foto: Sahara Force India

Komunita Formule 1 Nikitu Mazepina neměla ráda ještě před jeho velkým skandálem třeba i proto, že závodí nebezpečně, bezohledně riskuje při startu, nebo dokonce napadá svými výroky soupeře a nejen výroky (pěstí udeřil člena jezdecké akademie Ferrari Calluma Illiota). Není se tak ani čemu divit, že mladý Rus není moc oblíbený.

Po Mazepinově skandálu na sociálních sítích se dokonce fanoušci Formule 1 dožadovali toho, aby Haas svého nového jezdce s okamžitou platností propustil. Petici podepsalo na internetové stránce přes 50 000 fanoušků Formule 1. Jak se dalo čekat, Haas na ni nijak nereagoval a tweetem pouze potvrdil, že jejich jezdecká sestava pro rok 2021 se nemění. Peníze Mazepinova otce Haasu přeci jenom voní více, než kvalitní jezdec, třeba Nico Hülkenberg je volný. Hovoří se o 25 - 30 miliónech USD ročně.

Haas VF-20 | foto: Haas F1 Team

Mazepin se kritikou, která se na něj v posledních týdnech snesla, nenechává rozhodit. Pro Match TV řekl, že je zvyklý na kritiku a že mu nevadí, naopak ho povzbuzuje. Existují podle něj nějaké důvody, které nemají se závoděním nic společného (narážel zřejmě na to, že je z Ruska a má bohatého otce, který mu koupil sedačku), pro které ho lidé nemají rádi a kvůli kterým ho vnímají jinak než ostatní jezdce.



Dvacetiletý Mazepin si je ale zřejmě vědom toho, že jeho debutová sezóna ve Formuli 1 bude velmi složitá. V posledních dvou sezónách byl Haas velmi slabý, v Poháru konstruktérů skončili na předposledním místě a na některých tratích si vedli hůř než poslední Williams. V rozhovoru pro Match TV Mazepin přiznal, že zřejmě nebude mít ve své první sezóně s kým bojovat.

Mick Schumacher v Rakousku | foto: Formule 3

Jeho týmovým kolegou bude pro první sezónu syn slavného Michaela Schumachera Mick. Mladý Schumacher prokázal v nižších sériích rozhodně větší nadání než Mazepin, stal se šampionem jak ve Formuli 3, tak ve Formuli 2. Mick Schumacher už v nižších kategoriích (především mám na mysli F3 a F2, v jiných sériích jsem neměl možnost jeho výkony sledovat) jezdil dospěle, poctivě sbíral body a dopouštěl se méně chyb než jeho soupeři. Většinou se v první sezóně rozkoukával a pak v druhé sezóně „udeřil“, aby získal titul. Vyhrál několik závodů, a když se mu nedařilo minimalizoval ztráty, právě takhle závodí ti největší šampióni.

Schumacher, Mick | foto: ADAC Motorsport

Osobně jsem na souboj těchto dvou v jejich první sezóně hodně zvědavý. Schumacher je zcela jistě inteligentnějším závodníkem, ale Mazepin je agresivní, nebojí se toho a půjde do toho po hlavě. Navíc monopost amerického týmu Haas je podle slov jeho bývalých jezdců velmi specifický. Jeho řízení nesedne každému jezdeckému stylu. Kromě toho tým Haas v minulé sezoně bojoval s velkými problémy s brzdami.

Kevin Magnussen při závodě v Imole | foto: Haas F1 Team

Mladý Rus všechny překvapil, když řekl: „Důležité je, aby člověk zůstal realista. Očekávám těžkou sezónu. Nemyslím si, že ve Formuli 1 je příliš mnoho monopostů, se kterými bychom mohli závodit.“

Tak že by přeci jenom v mladém Mazepinovi něco bylo? Doufejme, že v příští sezóně nebude dělat na závodní trati moc hloupostí a neovlivní boj favoritů o vítězství třeba tím, že nebude chtít přepustit pozici při signalizaci modrou vlajkou a nedopustí se přehnané agresivity na startu, která by mohla vyřadit i jeho soupeře.



Co si o Nikitovi Mazepinovi myslíte vy? Je pro vás jenom dalším platícím jezdcem nebo máte pocit, že je to nový James Hunt? A jak podle vás dopadne souboj týmových kolegů týmu Haas v sezóně 2021, vzejde ze souboje jako vítěz syn sedminásobného mistra světa Schumacher nebo syn ruského podnikatele Mazepin?