Alonso startuje na legendárním Dakaru. Jak se mu premiéra ve slavném závodě podaří?

Mnohými bývá označován za nejtěžší motoristický závod na světě. Slavný Dakar sledují rok, co rok miliony diváků. Pouští dobrodružství je nejen proto lákadlem pro celou řadu závodníku. Jak by taky ne, když je triumf v tomto závodě mimořádně ceněn. Své štěstí v něm zkusili třebas Sebastien Loeb nebo Carlos Sainz, kteří jsou legendami klasické rally. Z bývalých pilotů Formule 1 do něj nakoukl kupříkladu Patrick Tambay.

Letos se k těmto ikonám přidá další velikán rychlých kol. Dakar se totiž pokusí zdolat Španěl Fernando Alonso. Rodák z Ovieda slavil v královně motorsportu dva mistrovské tituly. Konkrétně během sezon 2005 a 2006 s Renaultem. Dále řídil monoposty Ferrari či McLarenu. Světu Formule 1 dal sbohem na konci sezony 2018, načež se vydal hledat nové výzvy.

Okusil slavné Indianapolis, úspěchy sbíral v šampionátu cestovních vozů, nyní přišel na řadu již zmiňovaný Dakar. Ten se letos pojede v Saúdské Arábii, což je změna, protože ještě loni se závod uskutečnil na území jižní Ameriky. Na Alonsa čeká celkově dvanáct etap, které budou měřit téměř osm tisíc kilometrů. Pro všechny piloty a jejich stroje tak půjde o mimořádně těžkou prověrku.

Fernando Alonso během testování s Toyotou v Jižní Africe | foto: TOYOTA GAZOO Racing

Fernando má k dispozici tovární Toyotu. Jeho navigátorem bude ostřílený Španěl Marc Coma, jehož si lze pamatovat díky dakarským úspěchům z kategorie motocyklů. A co sám Alonso od své pouštní premiéry očekává?

„Když nedokázal zvítězit Loeb, tak si zkuste představit mě. Závodníka, který přichází ze světa asfaltu. Pro nás to bude spíše o tom, abychom se zkusili přiblížit ostatním, kteří už jsou mnohem ostřílenější. Tak či tak to bude parádní zkušenost,“ říká.

„Asi neexistují odlišnější disciplíny než F1 a Dakar. Víme, že to bude mimořádně náročné, jsme si vědomi toho, že spousta posádek každoročně cíl tohoto závodu neuvidí. Je to stoprocentně největší výzva během mojí sportovní kariéry. Je skvělé jít do věcí, jenž se zdají být nemožné a zhruba během půl roku je přeměnit na realitu,“ uzavírá Španěl.

