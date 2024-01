Nový název týmu AlphaTauri potvrzen

Tým začne novou éru s novým názvem i vedením poté, co dlouholetého šéfa Franze Tosta po loňské sezóně vystřídal Laurent Mekies z Ferrari a nový výkonný ředitel Peter Bayer.

Red Bull nyní potvrzuje globální partnerství s finanční společností Visa, jejíž logo se tak bude objevovat na obou vozech dceřiné stáje. Název "Visa Cash App RB" poukazuje na její první velkou sponzorskou aktivitu za posledních 15 let.

"Jde o přelomové partnerství a skvělou příležitost pro značku Visa zapojit se do nejrychleji rostoucích sportovních komunit planety. Toto spojení velmi silně souzní s vizí Visa k tomu, aby lidi inspirovala k aktivitě. Velmi toužíme po drobných zlepšeních každý den během každého závodu či podniku," komentuje Frank Cooper III, šéf marketingu společnosti Visa.

Vozy AlphaTauri loni v Bahrajnu | foto: Pirelli

A ředitel stáje Bayer přidává: "Je to fantastické odhalit novou identitu a přivítat nové partnery s tím, jak vstupujeme do další fáze týmového příběhu ve Formuli 1. Faenza vstupuje do nové éry závodění, zůstává věrná našim kořenům jakožto líhni talentů, ale nyní s ještě větším zaměřením za závodění o ty největší ceny v F1."

"Máme odvážnou vizi pro tým, který vedu já a jeho šéf Laurent Mekies, společně s partnery zaměřenými na budoucnost jako je Visa a Cash App po našem boku na této cestě, to je ohromně vzrušující," říká výkonný ředitel týmu.

Za Visa Cash App RB budou letos závodit Juki Cunoda a Daniel Ricciardo. Nové zbarvení společně s nimi představí na slavnostní prezentaci 8. února v Las Vegas, kde se bude letos také 23. listopadu závodit.