Vypátrali jsme: Kam zmizel Scott Speed z F1?

Co se motorsportu týče, pak v Americe je ho spousta. Z velkých sérií tu je NASCAR, IndyCar a IMSA. Navíc je tu hromada soutěží menších. I přesto, že má Amerika hodně pilotů, ti se ve Formuli 1 neobjevují. Posledním Američanem ve Formuli 1 byl Alexander Rossi v roce 2015, který ani jednou nedojel na bodovaném místě. Rossi se však zúčastnil pouze poloviny sezóny. Celou naposledy absolvoval právě Scott Speed.

Jak tomu bývá, Speed začal závodit na motokárách. Následoval přesun do Formule Russell series. Byl rychlý, měl ambice a byl Red Bullem vybrán do programu pro mladé americké nadějné jezdce. Díky tomu se dostal do britské Formule 3. Samotný šéf týmu Red Bullu ve Formuli 1 Christian Horner o něm prohlásil, že je novou vlnou amerického talentu, který přichází. Speed byl jediným ze čtyř členů tohoto výběru, který se nakonec do Formule 1 podíval.

Speed - Horner | foto: Sutton Images

Co se jeho účinkování v britské Formuli 3 v roce 2003 týče, tak se mu na rozdíl od týmového kolegy vůbec nedařilo. Speed onemocněl, a vrátil se domů, aby podstoupil léčbu. V roce 2004 se vrátil do Evropy, závodil ve Formuli Renault a celé sezóně dominoval. Přestoupil pak do série GP2, kde se v roce 2005 umístil celkově třetí. Před ním byl jen Nico Rosberg a Heikki Kovalainen.

Red Bull koupil Minardi, stáj přejmenoval na Toro Rosso a v roce 2016 Speed usedl za volant monopostu F1. Jeho týmovým kolegou se stal Vitantonio Liuzzi. A jak se Speedovi tato debutová sezóna vydařila? Příliš ne. Ani jednou nedosáhl na body a skončil jako poslední, pokud jsou do pořadí počítáni pouze jezdci, kteří odjezdili celou sezónu. Hned ve třetím závodě však Speed dojel osmý a měl brát body, avšak ukázalo se, že předjížděl při žlutých vlajkách, a tak byl odsunut na deváté nebodované místo, které bylo nakonec jeho nejlepším umístěním v sezóně. Scott to těžce nesl, a za nadávání si vysloužil pokutu ve výši pěti tisíc amerických dolarů. Jeho týmový kolega Liuzzi na tom nebyl o nic lépe. Celkově skončil o jedno umístění výše, protože v sezóně získal jeden bod v GP USA.

I přes nepříliš přesvědčivé výsledky dostal Speed ještě šanci i v sezóně 2007, ale jen do její poloviny. Ve čtyřech z devíti závodů nedojel a ve zbylých závodech nebodoval, přičemž jeho nejlepším umístěním bylo až čtrnácté místo. Když v GP Evropy opět nedojel do cíle, počkal si na něj v boxech týmový šéf Toro Rosso Franz Tost, Speeda pěstí praštil do zad, vzal jej za kombinézu a přitlačil ke zdi. Ačkoli se Tost později omluvil, Speed z týmu i Formule 1 odešel a nahradil ho mladík jmenující se Sebastian Vettel.

Vettel, Sebastian | foto: Scuderia Toro Rosso

Ačkoli Speed nevybojoval ani jeden bod za sezónu a půl, co ve Formuli 1 byl, nedá se o něm říct, že by patřil k nejhorším pilotům. Vůz Toro Rosso byl pomalý a Američan měl navíc v průběhu sezóny několikrát i smůlu, když se připletl do kolize bez vlastního přičinění. S Red Bullem pak i nadále spolupracoval a s jeho vozy jezdil ARCA series, což je předpokoj NASCAR. V této sérii působil v období 2008 až 2013, ale bez větších úspěchů. Poté si v roce 2014 zkusil RallyCross a Lamborghini Super Trofeo v Severní Americe. Ačkoli v RallyCrossu dojel celkově třetí, tak se rozhodl další sezónu věnovat závodění ve Formuli E, kde však dojel celkově patnáctý. Speed se pak vrátil k RallyCrossu, kde konečně zase zazářil, v roce 2015, 2016 a 2017 se stal světovým šampionem. V roce 2018 se pak stal šampionem v RallyCrossu ježděném pouze v Americe.

Ačkoli jste si až do konce tohoto článku mohli myslet, že Scott Speed patřil k jedněm z nejméně úspěšným pilotům, kteří se kdy dostali do Formule 1. Doufám, že vás předešlý odstavec přesvědčil o tom, že Speed není špatným jezdcem. Jediné co, tak nedosahoval takových kvalit, aby se mohl měřit s těmi nejlepšími ve Formuli 1 a v NASCAR, a tak musel přejít do béčkových závodních sérií, kde se mu pak dařilo. To je také důvod, proč většina lidí o Speedovi po jeho účinkování ve Formuli 1 už neslyšela. Jezdil především v amerických závodních sériích, které v Evropě nejsou populární a ani se tu o nich nepíše.

O Speedovi se v poslední době v Evropě psalo snad jen, když jakožto ambasador iRacingu propadl během hraní opět záchvatu hněvu a byl sprostý. Američan následně dostal zákaz užívat závodní simulátor.