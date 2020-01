"Mohl jsem šéfovat Ferrari," říká Briatore. Kdy probíhala jednání?

Flavio Briatore je ve světě Formule 1 uznávanou i kontroverzní osobností, tyto charakteristiky už však neodmyslitelně patří snad ke všem velikánům světového sportu. Když jste úspěšný, můžete být buď milován a, nebo nenáviděn, nic mezi tím. Praví jedno známé úsloví, které v sobě skrývá kus pravdy.

Zkušený manažer o sobě dal ve světě Formule 1 poprvé výrazněji vědět na začátku devadesátých let minulého století. Byl to právě on, kdo stál za vzestupem Benettonu. Toho času šlo o značku působící v oděvním průmyslu, nicméně Briatore z ní udělal taktéž respektovaný pojem ve světě rychlých kol.

Své největší slávy dosáhl Benetton patrně během let 1994 a 1995, když získal dva mistrovské tituly s Michaelem Schumacherem. To byl první z jezdců, jehož dokázal Flavio Briatore dostat na výsluní. Tím druhým se o pár let později stal Fernando Alonso. Tehdy už Briatore vedl Renault a Alonso získal v jeho barvách také dva mistrovské tituly.

Briatoreho jméno je však spojeno také s nechvalně známou aférou „Crashgate“. Ta se váže k sezoně 2008 a úmyslné havárii Nélsona Piqueta v Singapuru, který tímto způsobem dopomohl Fernandu Alonsovi k vítězství v daném závodě. Po zmíněném incidentu byl Briatoremu udělen doživotní zákaz působení v jakékoli sérii, jenž je pořádána pod hlavičkou FIA. Tento trest byl sice nakonec zmírněn, zkušený italský manažer se už však do F1 vrátit nechce.

Nyní vzpomíná na dobu, kdy se málem stal šéfem Ferrari. „Poprvé k tomu málem došlo mezi lety 1994 a 1995. Vedli jsme tehdy opravdu seriózní rozhovory. Nakonec jsem ale zůstal v Benettonu, kde jsem měl tou dobou spoustu aktivit. Jednali jsme pak také s Lucou Di Montezemolem, který byl prezidentem ještě nedávno, ale ani to z určitých důvodů neklaplo. Teď už na návrat nepomýšlím. Vyhrál vše, co jsem vyhrát mohl. Bylo to fajn období a dobrá zábava,“ vypráví Briatore.

Ze současné jezdecké generace má nejradši Charlesa Leclerca a Maxe Verstappena. Oba podle něj disponují mimořádným talentem a mají předpoklady k tomu, aby tomuto sportu dominovali během následujících desetiletí.