"Jasná chyba, Mazepin musí dospět," zlobí se šéf Haasu

Jednadvacetiletý syn ruského miliardáře tým naštval, když na svém účtu zveřejnil video, jak osahává spolujezdkyni sedící na zadním sedadle auta. Příspěvek poté rychle smazal a omluvil se za něj. V Haasu to řešili interně, podle Steinera však nejde o zapomenutou věc.

"Jde o mladého muže, který musí dospět. Samozřejmě jsme to řešili a budeme to i nadále řešit. Netvrdíme, že to bylo OK a nedovolíme, aby mu to jen tak prošlo," uvádí nazlobený šéf amerického týmu, který loni mezi konstruktéry obsadil až 9. příčku poté, co získal jen tři body (devětkrát méně než v předchozí sezóně).

"Bude to mít následky, pokud se tohle nebo něco podobného bude opakovat," varuje Steiner. V F1 se přesto budou snažit svému jezdci maximálně pomoci k tomu, aby dosahoval dobrý výsledků.

Mazepin při svém tréninku krčního svalstva

"Dali jsme dohromady věci, které mu pomohou se zlepšit a zajistit, aby se to už neopakovalo, protože tohle byla jasná chyba," pokračuje šéf Haasu poté, co se na Twitteru po aféře začal šířil hashtag #WeSayNoToMazepin (#ŘíkámeNeMazepinovi).

Steiner potvrzuje, že si dobře povšiml odezvy na sociálních sítích: "Lidé mají svůj názor, to je v pořádku. Také interně máme lidi, kterým se nelíbilo to, co se přihodilo. A to je důvod, proč to budeme i nadále brát tak vážně. Jde o rozptýlení, které si nepřejme. Tyto věci se ale někdy stávají," dodává nelibě 55letý Ital.

Společně s Mazepinem bude letos za tým závodit Mick Schumacher, syn sedminásobného mistra světa, jenž se stále nezotavil ze svého vážného zranění, které utrpěl před 7 lety při lyžování po neupraveném svahu ve Francii.