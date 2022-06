Mazepin kritizuje Haas za způsob ukončení spolupráce. Pro Schumachera má vzkaz

Ten příběh známe všichni. Ještě v prvních letošních testech v Barceloně to vypadalo, že Mazepin bude za Haas závodit i během sezony 2022. Pak ale přišlo odstranění loga hlavního sponzora Haasu Uralkali, které se už neobjevovalo na vozech amerického týmu. Šlo o předzvěst Mazepinova konce, protože Rus dostal o pár dní později vyhazov. Mladý závodník nese situaci i s odstupem několika měsíců složitě. Říká, že byl připraven závodit pod neutrální vlajkou, což mu Haas neumožnil.

„Mrzí mě to. Byl jsem připravený závodit pod neutrální vlajkou, ale nikdo se mi neozval... Kdybych vyhodil mechanika nebo někoho, s kým bych úzce spolupracoval, určitě bych mu poslal alespoň esemesku. Vážně je mi líto, že to nikdo z týmu neudělal. Cítil bych úlevu na duši, pokud by mi vyjádřili alespoň podporu," svěřuje se Rus.

Nikita Mazepin testuje první den v Barceloně | foto: Pirelli

Nutno dodat, že s Mazepinem skončila u Haasu rovněž ruská společnost Uralkali. Její peníze přitom americký tým loni zachránily před bankrotem. Letos sice Haas (zatím) jezdí, ale finančně si vyskakovat rozhodně nemůže. Na vůz během úvodních osmi závodů sezony nenasadil tým žádné výraznější novinky. Logicky z důvodu chybějících financí. Ba co víc, po dvou velkých nehodách Micka Schumachera Haas nemá ani náhradní díly.

A co říká Mazepin na Schumacherovy výkony? „Myslím, že jeho výkony jsou jasné. Všichni je vidíme. Víc k tomu není třeba dodávat," pověděl ruským médiím.

V návrat do Formule 1 věří: „Zázraky se ději, věřím, že se můžu vrátit. Kdybyste se Magnussena na začátku roku zeptali, jestli věří v návrat do F1, asi by vám řekl, že už ne. Teď je ale zpátky a vede si velmi dobře. Pokud by možnost vrátit se za volant přišla, okamžitě po ní skočím," uzavírá Nikita Mazepin.