Zklamaný Kvjat vysvětlil, proč má šanci být za rok zase na startu

„Ideálním a logickým krokem by byl návrat do F1 v roce 2022. Do hry vstoupí nová pravidla a týmy budou potřebovat zkušenosti. Ty já mám,“ nechal se v ruském deníku Sport – Express slyšet šestadvacetiletý závodník.

Daniil Kvjat v kvalifikaci na Nürburgringu | foto: Red Bull Content Pool

„Při zavádění nových pravidel jsou zkušenosti klíčové. Určitě udělám vše proto, abych se vrátil zpět. Myslím, že mám co nabídnout a tomuto sportu jsem dával vždy hodně,“ sdělil Daniil Kvjat, ale sportovně přiznal, že ve skončené sezóně ho zastínil Pierre Gasly.

„Moje výkony se však zlepšovaly a minulý rok jsem se stal rozhodně zkušenějším pilotem. Nebudu zapírat, že na mě působil velký tlak na mou budoucnost, ale dokázal jsem odevzdávat stoprocentní výkony. To byl v minulosti můj problém. Mám pocit, že moje kariéra ve Formuli 1 byla extrémně rychlá. Ale nyní se děje místy vše bleskově. Po mém prvním startu ve Formuli 1 jsem v podstatě nechápal, co se stalo. Přišel jsem přímo z GP3 a přiznávám, že mi chyběl ten jeden mezikrok.

Šel jsem do Toro Rosso a tam jsem měl silnou sezónu. Hned po roce mě tedy posunuli do Red Bullu. Měl jsem opět dobrý rok, ale pak přišlo pár těžších a složitějších období, V této fázi závodní kariéry mi chyběly zkušenosti. Když jsem se pak vrátil v roce 2019, zvolil jsem jiný přístup. Začal jsem prostě znovu a jinak. Cítil jsem se opět jako nováček ve Formuli 1.

Dokázal jsem se proto naučit spoustu nových věcí a myslím si, že jsem postupoval sice pomaleji, ale jistě. Během posledních let se ze mě stal komplexní pilot a nyní jsem připraven jezdit na nejvyšší úrovni. To, zda přijde příležitost z top týmu, je otázka na někoho jiného," dodal Danill Kvjat.