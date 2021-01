Britský tísk polemizuje, proč dříve kritizovaného Vettela mají lidé zase rádi

Poté, co Sebastian Vettel přešel do Red Bullu, tak byl neoblíbený nejen u fanoušků, ale též u jezdců. „A proč tomu tak bylo?,“ ptá se The Sun. Jedním z důvodů je, že Sebastian Vettel šampionátu dominoval. Sice se nejednalo o dominanci rovnou Lewisi Hamiltonovi, avšak vyhrál čtyři tituly mistra světa za sebou v letech 2010 – 2013. Když je předem jasné, jak závod dopadne, tak to nebaví ani fanoušky, ani ostatní jezdce.

Nejvíce však lidi na Vettelovi rozčiloval způsob, jakým vyhrával. Vettel bezesporu byl dobrým jezdcem, avšak nikdy nebyl skvělý v předjíždění. V kvalifikacích byl tak silný, že většinou vyhrál, a jakmile se dostal po startu dopředu, bylo v podstatě jasné, že závod vyhraje. Vettelovi k tomu navíc pomáhalo jeho auto, Red Bull byl v té době nejlepším ve startovním poli.

Lewis Hamilton a Sebastian Vettel v Toskánsku | foto: Mercedes AMG F1 Team

Dalším důvodem, proč Vettela neměli fanoušci a jezdci rádi, byly jeho vítězné oslavy spočívající ve zvednutém ukazováčku. Vettelovi nepřidala ani jeho arogance a až přehnaná sebedůvěra, s jakou vystupoval. Mnoho fanoušků na něj tak pokřikovalo nejen při závodech, ale i na pódiu.

Red Bull | foto: Red Bull Racing

A proč ho neměli rádi kolegové ve startovním poli? Mark Webber, jenž s Vettelem strávil většinu času v Red Bullu jako týmový kolega, říkal, že tým dává jasně najevo, že je pro ně důležitý hlavně Vettel a je nutné přiznat, že při závodních strategiích bylo více než zřejmé, že tým "jezdil na Vettela". A jezdci jako celek neměli Němce rádi kvůli jeho arogantnosti, nikdy totiž nebyl ochoten přiznat, že udělal něco špatně. Vettel si pak do jisté míry užíval to, že je sice nenáviděný a že kolegy rozčiluje, ale přitom s tím nejsou schopni na dráze nic udělat.

„Vettel byl díky svému chování v této době opravdu na facku,“ píše britský tisk. Co se tedy změnilo a proč jej fanoušci začali mít rádi? Dominanci Red Bullu přechodem z osmiválcových motorů na hybridní šestiválce vystřídala dominance Mercedesu a rakouský tým najednou neměl nejrychlejší vozy, díky čemuž v roce 2014 skončil „až“ druhý v Poháru konstruktérů. Navíc Vettel skončil celkově až pátý a rozhodl se přestoupit k Ferrari.

A Vettel se změnil. V sezóně 2014 si totiž vypil kalich hořkosti do dna, nejen v tom, že neobhájil titul mistra světa, ale též v tom, že ho v "jeho" Red Bullu předčil nováček Daniel Ricciardo. To ho vrátilo na zem, začal se chovat příjemně a pokorně. Díky tomu začaly vynikat i jeho světlé stránky jako třeba pracovitost a smysl pro humor. Sebastian se ve Ferrari proměnil v člověka, který do rozhovorů přinášel klid a vtip, navíc začal skvěle vycházet i s ostatními piloty.

Ricciardo, Daniel | foto: Red Bull Racing

Navíc přestoupil právě do renomovaného Ferrari, což je tým, který má nejpočetnější a nejvěrnější základnu fanoušků. A každý fanoušek si samozřejmě přeje, aby se jeho týmu dařilo. Stejně tak si fanoušci Ferrari přejí, aby se vrátila dominance stáje jako za starých dobrých dob Michaela Schumachera. A Vettel byl viděn jako spasitel, který by mohl být schopen překazit dominanci Mercedesu.



Vettel opravdu jezdil skvěle a všem se jeho výkony vryly do paměti. Nyní se Vettelovi ale nedaří a je na něm patrné, že ho to vedlo k zamyšlení nad sebou samým.

Všichni si jsou vědomi, že Vettel už moc dlouho ve Formuli 1 díky jeho věku jezdit nebude, a tak by si, jako za „starých dobrých časů“ rádi zavzpomínali na to, jaké to bylo, když vyhrál závod nebo sezónu. Lidé a sportovní fanoušci obzvlášť mají tendenci na minulost vzpomínat jen v dobrém, a tak kdyby viděli, že Sebastian Vettel zase nějaký závod vyhrál, zvedlo by jim to náladu a rozhodně by mu to přáli.