Racing Point obhajuje přechod na letošní zavěšení Mercedesu. Žetony nečerpá, soupeři se zlobí

Před začátkem závodní sezóny 2020 bylo odsouhlaseno, že týmy budou i příští rok závodit se současnými vozy. A bylo možné učinit určité úpravy a vylepšit některé jejich slabiny, byl zaveden systém žetonů. Jenže podle pravidel týmy, jež využívají loňské komponenty svých partnerů, mohou přejít na aktuální specifikaci, aniž by tím nějaké žetony čerpali.

To například Racing Pointu umožňuje příští rok nasadit kompletní záď letošního Mercedesu W11 nebo stáj AlphaTauri učinit totéž s komponenty aktuálního Red Bullu RB16, přičemž na to nemusí utrácet dva žetony.

Jakmile odstartovala letošní sezóna, soupeřům Racing Pointu začalo být jasné, že s vylepšením vozu RP20 o letošní komponenty Mercedesu udělá stáj ze Silverstone další pokrok, stále přitom bude mít na rozdíl od nich potřebné žetony k dobru.

"Nejsme úplně spokojeni s tím, že existují týmy, které mohou vylepšit svůj celkový balík ze specifikace 2019 na 2020. Podle mě to není fér, protože sezóna s dvěma žetony by měla být stejná pro všechny. Máme jen dva žetony, a toto omezení by se mělo týkat všech," podotýká šéf Ferrari Mattia Binotto.

Racing Pointem pokračuje v nasazování dílů Mercedesu aktuální specifikace, žetony pro to čerpat nemusí | zdroj: Formula1.com

S celou záležitostí se obrátil na Mezinárodní automobilovou federaci (FIA), k žádným zásahům ale nedošlo. Podle technického ředitele Racing Pointu Andyho Greena tím soupeři utrpěli fiasko.

"Pravidla nám to umožňují. Pokračujeme s tím a děláme to. Ujasnili jsme si to s FIA, ta nemá žádný problém s tím, že to provádíme. Pravidla týmům umožňují dostat svá auta na specifikaci 2020, což je podle mě pouze fér," obhajuje Green počínání své stáje.

"Jen to, že jsme se rozhodli začít s loňským zavěšením před začátkem COVIDu, by nemělo být používáno proti nám. Mělo by nám být povoleno vylepšit naše auto na stejné specifikace, jako mají všichni ostatní," vysvětluje šéf Racing Pointu, jenž přitom byl letos potrestán za kopírování Mercedesu.

"Aby bylo jasno, jde o vylepšení na letošní zavěšeni, ne na to pro rok 2021. V současné době jezdíme s loňským. Oni nás tedy chtějí penalizovat a dosáhnout toho, abychom jezdili s dva roky starými díly místo s těmi aktuálními. Není to tak, že bychom získávali výhodu a nasazovali díly pro rok 2021. Jen ho dostáváme na stejnou úroveň, jakou mají oni," dodává Green.