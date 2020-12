Ferrari má za cíl 3. místo, upozorňuje ale na výhodu, kterou někteří získají díky žetonům

I přes letošní obtížný ročník, kdy Scuderia doplácela na slabou pohonnou jednotku a vysoký odpor svého vozu, v Maranellu věří, že během zimy dosáhnou slušných zisků. Již teď si pochvalují vylepšení nového motoru, který vyvíjejí.

"Tým měl v posledních pěti letech na to skončit druhý, kromě jednoho třetího místa. Proto si myslím, že to není nemožné. Podle mě by mělo jít o náš minimální cíl pro příští sezónu," popisuje Binotto snahu si polepšit z letošní mizerné šesté příčky, kdy získali jen 131 bodů.

Při tom se ale obává pokroků, které díky systému žetonů mohou učinit někteří soupeři - jako je Racing point (přejmenuje se na Aston Martin) a AlphaTauri, dceřiná stáj Red Bullu. FIA totiž přišla s omezením pro vývoj, kdy si každý tým může vybrat 2 žetony.

Jenže zákazníci odebírající od jiných týmů převodovky a zavěšení tyto oblasti mohou vylepšit, aniž by na ně musely čerpat žetony. V F1 to u některých stájí, jež si vše vyrábějí ve vlastní režii, vzbudilo vlnu nevole, s protestem však neuspěly.

Binotto se obává výhody, kterou někteří soupeři díky pravidlům získávají | foto: Red Bull Content Pool

"Vývoj pro příští rok máme omezen systémem žetonů. S pouhými dvěma žetony musíme nějak vyřešit či upravit letošní slabiny. Jenže jsou týmy, které momentálně žetony omezeny nejsou. Racing Point a AlphaTauri je mají zdarma. Proto budou mít výhodu, konkurenční výhodu ve srovnání s námi a dalšími, pokud jde o vývoj. Na to si musíme dát pozor," komentuje Binotto.

"Další týmy [McLaren] mění výrobce motorů a mohou získat vylepšení v podobě výkonu motorů, to také musíme brát v potaz. Soupeři tedy budou příští rok velmi silní. Ale jak už jsem řekl, věřím, že tady v Maranellu máme silný tým, a plně důvěřuji tomu, že můžeme odvést lepší práci než doposud," hodnotí šéf Ferrari.

Na titul to podle něj ale ještě určitě stačit nebude, vzhledem k formě Mercedesu: "Myslím, že musíme být realisté. Náskok nejlepšího týmu je dnes obrovský. Ten, kdo zvítězil, bude příští rok opět velmi silný."

"Během sezóny moc nových dílů nenasadili, protože se určitě soustředili na rok 2021. Proto očekávám, že tento tým bude příští rok opět silný, velmi silný. Podle mě nedojde k žádnému překvapení. Prohlásit tedy, že se příští rok vrátíme a budeme bojovat o titul, by bylo nerealistické," dodává Binotto.