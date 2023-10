GP USA: Po roce znovu drama do posledních metrů svědčilo i přes potíže Verstappenovi

Takzvané "sprinterské" víkendy budí stále menší nadšení zejména z toho důvodu, že absolvované tréninkové kilometry chybí. V kvalifikacích se najet nedají a sprint o zhruba třetinové délce nějaké poznatky přinese, ale rozhodně ne takové, jaké by byly třeba - navzdory optimismu, který v prohlášeních po z amerického pohledu včerejším sprintu zástupci týmů i jednotliví jezdci trousili.

Na startu stálo jen 16 vozů, protože týmy Haas a Aston Martin srovnaly své vozy na pit-lane. Kromě Hülkenberga a Strolla s nejtvrdší směsí vsadili všichni ostatní na středně tvrdé pneumatiky (specifikace Pirelli C4-C2) a za slunečného počasí při nárazovém větru se mohlo začít závodit. Leclercův optimismus ohledně možného vítězství zchladil ještě před první zatáčkou Norris, zato Sainz jr. využil situace a protáhl se za týmového kolegu. Verstappen, u nějž se nečekalo zda se dostane do popředí, nýbrž kdy prozatím držel pátou příčku.

Norris na čele Leclercovi ujížděl, na Ferrari se pozvolna dotahovali Hamilton a Verstappen. Lewis zdolal Sainze jr. ve čtvrtém, Verstappen o kolo později, Leclerc Hamiltonovi podlehl v šestém kole, Holanďan musel počkat až do jedenáctého. Norris však nadále držel sympatický odstup a z čela jej sesadil až první pit-stop 18. kole, k němuž zajel společně se Sainzem a Pérezem, ale zatímco jeho soupeři nasadili opět žlutě označené pneu, Lando si nechal nazout ty nejtvrdší. Ovšem i to jedno kolo rozhodlo, že se Verstappen dostal do jeho těsné blízkosti (stavěl o kolo dříve). Hamilton se pokoušel natáhnout svůj stint co nejvíce, nakonec k mechanikům zajel ve 21. kole, ale problémy s výměnou předních kol znamenaly nelichotivý čas 3,6 a také Lewis spadl za Verstappena. Mistr světa pak poctivě ukrajoval z Norrisova náskoku a ve 28. kole ho také zdolal.

Druhé zastávky největších adeptů na stupně vítězů byly nejisté, Hamilton do vysílačky naznačoval něco o jednom pit-stopu, akonec se první odhodlal Norris (35. kolo) a bleskovou zastávkou v délce dvou vteřin posílil své naděje. Verstappen stavěl v následujícím okruhu a mechanici vsadili na jistotu (3,3). Šaráda byla rozřešena ve chvíli, kdy ve 39. kole zastavil Hamilton, ale ani druhý pit-stop nebyl povedený (4,2). Situace na trati byla následující - Verstappen a Norris jeli na nejtvrdších pneu, Hamilton na středně tvrdé. A zatímco se Max pozvolna vzdaloval od oranžového McLarenu, blížil se jako Zorro mstitel Hamilton. Jejich souboj vygradovat na rozhraní 48. a 49. kola, kdy se Lewis na cílové rovince dostal na druhou příčku - v té chvíli ztrácel na Maxe 5,13 vteřiny. Ukrajoval pak razantně desetiny, Verstappen navíc stále nervózněji avizoval problémy s brzdami. Při vjezdu do posledního kola chybělo Hamiltonovi propastných 1,8 vteřiny, navíc si Verstappem na dlouhé rovince pomohl systémem DRS od o kolo zpět jednoucího Zhoua. Lewis si v cíli postěžoval, že mu chybělo jedno nebo dvě kola, ale i tak se stal určitě jedním z nejbojovnějších pilotů.

Ferrari rozdělilo strategii a snažilo se posílit Leclercovo prohlášení o snaze zvítězit. Charles stavěl ve 24. kole a nazul bíle označené pneu, ale postupem času bylo stále jasnější, že tato strategie možná vynese body, ale určitě ne stupně vítězů. Díky zastávkám soupeřů se dostal dvakrát do čela, ale zase z něj byl rychle sesazen. Dvanáct kol před cílem se "probudili" inženýři s dotazem, zda nezkusí druhý pit-stop, na což Monačan podrážděně reagoval: "Co tím získáme, chcete mi zničit závod? Teď už je stejně pozdě!" Nakonec došlo k týmové výměně, kterou Leclerc také otráveně komentoval (50. kolo), ve třiapadesátém okruhu ho lehce zdolal Pérez a Russell, jenž ve 40. kole ztrácel na Ferrari 12 vteřin ho ještě málem na cílové čáře předjel.

Sainzovi jr. se dařilo lépe, podruhé zastavil ve 36. kole a byl to povedený pit-stop (2,2). Když ho tým prosadil před kolegu, referoval o pozvolné ztrátě tempa Norrise, ale i přes optimistické výzvy a Carlosovo odhodlání se druhé Ferrari k McLarenu nepřiblížilo. Pérez i Russell coby týmové dvojky zajeli celkem slušně, ale doplatili na nevýrazný prostřední stint.

V druhé polovině startovního pole se pořadí přelévalo docela zajímavě. Smolaři dne se stali Piastri a Ocon, kteří se potkali ve třetí zatáčce a jejich vozy doznaly značné úhony. Esteban diagnostikoval problémy velice záhy, Piastri se začal propadat tři kola po něm. Nenápadně jedoucí Alonso se dokázal vypracovat do bodované desítky a svedl tu souboj s Cunodou, ale ve chvíli, kdy se před něj dostal, hlásil na boxovou zídku ve 48. kole problémy se zadním závěsem. Body byly v tahu, ale pro tým je dokázal vybojovat Stroll, jenž právě ve zmíněném kole Japonce zdolal. U AlphaTauri neměli co ztratit, proto Juki v kolo před cílem zajel do boxů pro nejměkčí směs a risk se vyplatil - do klína mu spadl premiérový bod. Nemusel se bát, že by vypadl z TOP 10, protože Albon měl dost velkou ztrátu a navíc dostal v 52. kole po předchozím varování černobílou vlajkou trestných 5 vteřin. U navrátilce Ricciarda, který se v jednu chvíli ocitl na bodovaných příčkách, se tým pokusil o stejný scénář, ale Daniel byl nakonec o více než vteřinu pomalejší než Juki.

Slovíčko ještě ztraťme o Pierre Gaslym. Do závodu nastoupil se stejným barevným provedením přilby (včetně nápisu), s jakým jezdil jeden z nejobdivovanějších a nejtalentovanějších pilotů 70. let François Cevert. Přesně 6. října 1973 se na americkém okruhu Watkins Glen zabil při tréninkových jízdách poté, co mu praskl pravý brzdový píst jeho Tyrrellu. Sir Jackie Stewart byl jeho smrtí tak zdrcen, že odmítl byť jen symbolicky nastoupit do svého posledního závodu, jenž měl být jeho jubilejním stým. Byla to určitě milá připomínka a Gasly si jí mohl užít i díky velmi dobrému výsledku.

GP USA (Circuit of the Americas) 2. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:35.21,362 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 2,225 3. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 10,730 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 15,134 5. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 18,460 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari + 24,662 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 24,999 8. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 47,996 9. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 48,696 10. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1:14,385 11. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing + 1:26,714 12. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1:27,998 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1:29,904 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 1:28,601 15. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 1 kolo 16. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 17. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 18. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant zav?šení 19. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team následky kolize 20. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team následky kolize Nejrychlejší kolo: 22 Juki CUNODA AlphaTauri AT04

Red Bull RBPTH001 1:38,139

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ