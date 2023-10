GP MEXIKA: "Rozpůlený" závod kořistí Verstappena, absolutorium pro Norrise

Za pěkného počasí se vozy seřadily na startu téměř výlučně na středně tvrdé směsi - pouze Norris ve snaze eliminovat kvalifikační neúspěch nasadil nejměkčí směs a dvojice Albon a Ocon zvolili nejtvrdší. Stejně jako v USA se Lance Stroll vydal do závodu zcela poslední z boxové uličky.

Verstappenův odhad vyšel prakticky na jedničku - přespurtoval z třetího místa obě Ferrari, ale Leclerc se udržel po jeho levém boku. Naopak velmi optimisticky se ještě blíže levému okraji trati probojovával Pérez. Před zatáčkou 1 ale bylo zřejmé, že nebude mít dost místa: vedle něj byli zmínění Verstappen a Leclerc a ač Monačan šel tvrdě na brzdy, monopost na konci dlouhé rovinky na pětníku zastavit nelze. Sergio přelétl přes Charlesovo levé přední kolo do únikové zóny s evidentně poškozeným pravým bokem, pilot Ferrari přišel o levý winglet předního křídla. Checo sice dojel do boxů, mechanici vyměnili pneumatiky, ale poté bylo evidentní, že domácí hvězda je mimo hru.

Leclercovi poškozená část spoileru upadla ve 4. kole, protože ležela v zatáčce 1 a mohla se stát nebezpečnou, v následujícím okruhu na chvíli přišel ke slovu režim VSC. Pak už se situace poněkud zklidnila. V těchto fázích se Hamilton přiblížil Ricciardovi a dokázal ho v 11. kole překonat, poté se zavěsil za Sainze jr., ale i přes využití DRS nedokázal najít na Španěla recept. Ke slovu tak přišly zastávky v boxech - Verstappen stavěl v 22. kole a vyjel na trať na sedmé pozici, záhy se ovšem vrátil do špice startovního pole - přes Russella (22. kolo), Piastriho (23.), Ricciarda (25.) a konečně Sainze jr. (29.). Leclerc mu ve 32. kole uhnul do boxů, ovšem záhy nad tratí zavlály červené vlajky.

Kevin Magnussen na konci 32. kola přetáhl poslední zatáčku a dost možná si poškodil zadní zavěšení, protože ve 33. kole při nájezdu do zatáčky 8 jeho Haas naprosto nečekaně ustřelil doleva a zabořil se do bariéry - podle záběrů mohl být příčinou zborcený levý závěs zadního kola. Bariéra byla značně poškozená, Magnussen vylezl bez potíží, jen trochu třepal pravou rukou. Startovní pole se seřadilo ve startovní uličce, kde proběhlo několik výměn pneumatik a po 23 minutách (ve 22:13 našeho času) byl avizován restart z pevných pozic. Pořadí bylo následující: Verstappen, Leclerc, Hamilton, Sainz jr., Ricciardo, Piastri, Russell, Cunoda, Hülkenberg, Norris, Gasly, Albon, Zhou, Ocon, Sargeant, Bottas, Stroll a Alonso. Pneumatikový poker byl rozehrán asi půl na půl: Hamilton, Piastri, Russell, Hülkenberg, Norris, Albon, Ocon a Sargeant nasadili středně tvrdou směs, ovšem pouze Hülkenberg, Ocon a Sargeant měli zcela nové pneumatiky, ostatní se museli spokojit spoužitými.

Po restartu se závod začal počítat 36. kolem a Verstappen nenechal nikoho na pochybách, že hodlá závodu dominovat. Hamilton čtyři kola naháněl Leclerca a nakonec se před něj na konci rovinky ve 40. kole dostal. Jestliže boxová zídka Ferrari Charlese uklidňovala, že zhruba od 50. kola začnou žluté pneu Hamiltona (v tomto kole na nich měl mít najeto 24 kol) odcházet - a Lewis jako vždy kvílel, že to byla špatná volba, bude to komplikovaný stint a kdo ví, jestli dojedou do cíle - nakonec se predikce nenaplnila: Hamilton na Leclerca najel devět vteřin.

Další tvrdý souboj sváděli Sainz jr. a Russell. Carlos se srdnatě bránil a po osmi kolech (od 50. kola) už Russell neměl výhodu DRS. Na rozdíl od Hamiltona jeho pneumatiky opravdu ztrácely na kvalitě a nakonec ztratil svou pozici ve prospěch famózního Norrise. A to ještě poslední dvě kola musel čelit útokům Ricciarda, kterého ve 36. kole hned po restartu předjel.

Norris zajel jeden z nejlepších závodů, přitom se mu příliš nedařilo. Po startu bylo zjevné, že sázka na nejměkčí směs nebyla dobrá, proto zamířil už ve 12. kole do boxů pro nejtvrdší pneumatiky, ale v podstatě pořád bojoval jenom v druhé desítce. Restart se mu navíc vůbec nepovedl a propadl se opět na 14. pozici, ale pak zařadil stíhací mód a soupeři se nestačili divit. Jeho závodní oběti si do deníčku zapisoval následovně: Gasly (45. kolo), Ocon (46.) Hülkenberg (47.), Albon (49.). V 56. kole tým vyzval Piastriho, aby Landa pustil dopředu. Následovaly dvě excelentní ukázky Norrisova umění, když v zatáčce 5 nejdřív vymíchal Ricciarda (60.) a poté stejně bravurně Russella (67.).

Ricciardo odjel maximum a výsledek je určitě pro AlphaTauri příjemným bodovým přínosem. Cunoda měl také na velmi dobré umístění, ovšem jeho osudem se stal Piastri - po několika kolech útoků a ťukanci kolo na kolo ve druhé zatáčce 48. kola zkusil v následujícím okruhu štěstí ve stejném místě jako po startu Pérez a dopadl podobně, jen nemusel svůj vůz odstavit. Komisaři dokonce kolizi prověřovala, ale neměla potřebu zasahovat.

Naději na body dlouho držel Nico Hülkenberg, svádějící tvrdý duel s Oconem. Nakonec spásný bod neobhájil. Dobře si vedl i Albon, jenž se dokázal přes Hülkenberga při restartu dostat a poodjet, takže kromě skvělého Norrise uhájil další důležité body. Do souboje s oběma vozy Alpine se zapojil i Bottas, ale ten doplatil na přílišný optimismus Strolla v 67. kole na stadionu - byla z toho další kolize, po níž Kanaďan završil černý den Aston Martinu.

Verstappen v naprostém klidu vyhrál rekordní šestnáctý závod v jedné sezóně a nejspíš ho ani nemuselo mrzet, že mu nejrychlejší kolo v posledním okruhu uzmul Hamilton. Zato Pérez, třebaže několikrát mával v průběhu závodu divákům, asi další pochvalu od dr. Marka nedostane. Ještě nám zpravodajská povinnost velí zmínit, že po závodě měl být vyšetřován Charles Leclerc z důvodu nebezpečné jízdy s poškozeným spoilerem v prvních čtyřech kolech. Takže výsledky považujme zatím za prozatímní.

GP Mexika (Autódromo Hermanos Rodríguez) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 25 2:02.30,814 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 19 + 13,875 3. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 15 + 23,124 4. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 12 + 27,154 5. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 10 + 33,266 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 8 + 41,020 7. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri 6 + 41,570 8. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 4 + 43,104 9. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 2 + 48,573 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1 + 1:02,879 11. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 1:06,208 12. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1:18,982 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1:20,309 14. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake + 1:20,597 15. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake + 1:21,676 16. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing odstoupil 17. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant kolize 18. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant odstoupil 19. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team nehoda 20. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing kolize Nejrychlejší kolo: 44 Lewis HAMILTON Mercedes W14

Mercedes M14 1:21,334

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ