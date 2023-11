GP BRAZÍLIE: Strhující bitva o třetí místo, vítězný Verstappen opět na pohodu

Ačkoliv se predikovalo chladnější počasí, nakonec povětrnostní podmínky byly prakticky shodné se včerejším sprintem - diváci se vyhřívali na sluníčku v 27°C, trať opět žhnula 57°C. Na startu to bylo podobné i s volbou pneumatik, ba ještě o něco výraznější, protože středně tvrdou směs zvolil jediný Logan Sargeant, jinak všichni měli měkké pneumatiky.

První drama nastalo ještě předtím, než se rozsvítila světla na startovní rovince. Charles Leclerc vyputoval v zahřívacím kole z trati v zatáčce 8. Jestliže se ještě chvíli zdálo, že vůz rozjede, jeho hlášení o problémech s hydraulikou či brzdami záhy jakékoli naděje monackému pilotovi sebralo. Ferrari nastoupovalo do závodu podobně jako v Kataru pouze s jedním autem.

Další vzrušení přinesl start - ve středu pole se Magnussen dostal zleva před Hülkenberga, jehož ovšem v téže chvíli zdolával po druhé straně Albon. Ačkoliv se Nico pokusil přibrzdit a ze sevření uniknout, došlo ke kontaktu s Williamsem, ten se stočil doleva a trefil přídí pravé zadní Magnussenovo kolo. Svlečený plášť ze zadní pneumatiky Albonova vozu se dostal pod Hülkenbergův Haas a vystřelil do vzduchu - naplno trefil Ricciardův zadní spoiler. Vpředu při nepřehledné situaci se stal dalším postiženým Piastri, rovněž v oblasti zadního spoileru. Na trať byl vyslán Safety car, Oscar s Danielem zamířili do boxů, ale už v nájezdu do 3. kola byly vyvěšeny červené vlajky. První fáze Grand Prix skončila po čtyřech minutách.

Restart byl naplánován na 18:31 našeho času a mechanici McLarenu resp. AlphaTauri sice odvedli neuvěřitelnou práci, když poškozené vozy dokázali opravit, ale právě kvůli onomu zajetí do boxů byli Piastri s Ricciardem o kolo zpět. Na startovním roštu se tedy seřadilo sedmnáct vozů v pořadí Verstappen, Norris, Hamilton, Alonso, Stroll, Russell, Pérez, Sainz jr., Ocon, Cunoda, Gasly, Bottas, Zhou, Sargeant, Hülkenberg, Piastri a Ricciardo a vyrazili ke zbývajícím 66 kolům.

Ve vedení se v podstatě nestalo nic zásadního, pouze docela malé vyrušení Verstappena z klidu vyzkoušel na rovince mezi Curva do Sol a Subbida do Lago v 8. kole Norris, kdy naznačil útok na vedoucí pozici, ale už na konci kola měl Holanďan náskok 1,3 vteřiny. Bravurně zvládl zastávky ve 28. a 57. kole (žlutá a zpět červená směs) a jediné, co ho mohlo mrzet, byl ztracený prémiový bodík za nejrychlejší kolo, což bylo jisté zadostiučinění pro Norrise. Verstappen tak pokořil hranici 500 získaných bodů.

O Norrisovi už byla řeč, třetí místo podstatnou část závodu obhajoval Alonso. Protože Mercedesy nejenže nebyly dost rychlé, ale jejich piloti se trápili i s pneumatikami, zdolal Fernando Hamiltona ve 4. kole a zdálo se, že ho čeká poklidná jízda. Byl tu ale ještě ambiciózní Sergio Pérez. Ten se postupně posunoval také a postupně za ním zůstávali Russell (14. kolo) a Hamilton (18.), poté následovala první zastávka (21.), zatímco Alonso stavěl o pět kol později. Ve 35. kole už byl Mexičan vteřinu za Španělem, ale pak jakoby ztratil rytmus nebo se na středně tvrdé směsi přestal dobře cítit, rozdíl narostl na tři vteřiny. Druhou zastávku absolvoval Checo ve 47. kole a Fernando hned v následujícím okruhu - na nejměkčí směsi se Sergio v 54. kole dotáhl na Aston Martin a následovala lavina útoků, které ovšem Alonso celkem spolehlivě odrážel. Velké finále nastalo v předposledním kole, kdy Pérez na cílové rovince konečně posunul svůj vůz před zelený monopost a uhájil pozici i na následné rovince. Alonso si však svůj velký útok připravil právě tam o kolo později, ačkoliv se Pérez snažil bránit zaujetím defenzivní stopy na vnitřní straně, nejzkušenější pilot startovního pole uspěl. Poslední možnou šanci už Mexičan nevyužil, takřka "mrtvý závod" rozhodla polovina desetiny vteřiny.

Hamilton i Russell se trápili, George neustále lkal nad absencí týmové spolupráce, postupně se však propadali stále více dozadu. Russell nakonec dostal v 58. kole pokyn, aby svůj vůz odstavil. Hamilton musel shltnout nepříjemné pilulky v podobě pádu až na osmé místo - protrápil se k výsledku, který mu titul vicemistra notně vzdálil.

Sainz jr. se dokázal držet na sedmém osmém místě a dělal vše pro to, aby získal Ferrari alespoň nějaký bod. Kupodivu nestačil ani na Strolla, jenž mu při druhém pit-stopu v 54. kole nabídl velkou šanci, když mu mechanici nedokázali včas vyměnit pravou přední pneumatiku. Jenže v poklidu se Kanaďan opět dokázal utrhnout, Španěl navíc v závěru hlásil potíže s páčkou podřazování, ale vůz do cíle dovezl.

Sympatický závod jely francouzské Alpiny a na rozdíl od Mercedesu tady zafungovala týmová režie na jedničku - rychlejší Gasly dostal ve 49. kole volno od Ocona a vzápětí dotáhl a předjel Hamiltona. I Ocon se dočkal bodů, stejně jako Cunoda využil stoupající formy AlphaTauri a po soubojích s Bottasem zapsal do kasičky italského týmu další body. Alfa Romeo byla jediným týmem, jenž musel během závodu oba vozy z trati stáhnout, což zejména u Bottase byla škoda, protože se pohyboval na hranici bodovaných příček.

Čeká nás tedy krátká přestávka, lze říci, že šampionát už dozná změn jenom v nižších patrech klasifikace, ale čeká nás ještě návrat do města hazardu - v Las Vegas se naposledy jelo v roce 1982.

GP Brazílie (Autodromo Carlos Pace) 2. Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:56.48,894 2. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 8,277 3. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco Cognizant + 34,155 4. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing + 34,208 5. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant + 40,845 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari + 50,188 7. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team + 56,093 8. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team + 1:02,859 9. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri + 1:02,859 10. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team + 1 kolo 11. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing + 1 kolo 12. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team + 1 kolo 13. 33 Daniel RICCIARDO aus Scuderia AlphaTauri + 1 kolo 14. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team + 2 kola 15. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team odstoupil 16. 77 Valtteri BOTTAS fin Alfa Romeo F1 Team Stake odstoupil 17. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team Stake odstoupil 18. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team kolize 19. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing kolize 20. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari brzdný systém Nejrychlejší kolo: 4 Lando NORRIS McLaren MCL60

