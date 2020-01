Verstappen podepisuje novou smlouvu - u Red Bullu zůstane až do roku 2023

Dvaadvacetiletý jezdec, jenž přišel do Toro Rosso v roce 2016, souhlasí s prodloužením předchozího kontraktu o další tři roky. To znamená, že ho uvidíme nastupovat za Red Bull minimálně do konce roku 2023.

Stalo se tak krátce poté, co si Ferrari pojistilo Charlese Leclerca až do sezóny 2024. Pro rok 2021 mají smlouvy už také další dva jezdci: Esteban Ocon s Renaultem a Sergio Pérez s Racing Pointem.

"Jsem opravdu rád, že můžu prodloužit své partnerství s týmem. Red Bull mi věřil a dal mi šanci startovat ve Formuli 1, za což mu budu vždycky vděčný," komentuje holandský pilot.

Svůj první závod pro rakouskou stáj vyhrál v roce 2016 po náhlém přesunu z Toro Rosso na místo Daniila Kvjata. Loni triumfoval s motorem Honda ve třech velkých cenách.

Verstappen s Red Bullem letos ohlašuje útok na mistrovský titul | foto: Red Bull Content Pool

"Během let jsem k týmu těsněji přilnul. Kromě vášně všech a výkonnosti na dráze to je zároveň příjemné pracovat s tak skvělou skupinou lidí," pochvaluje si Verstappen.

"Příchod a pokroky Hondy za posledních 12 měsíců mě dávají další motivaci a víru v to, že spolu můžeme zvítězit. Respektuji způsob, jakým Red Bull a Honda spolupracují. Všichni dělají, co můžou, aby uspěli. Chci vyhrát s Red Bullem. Naším cílem je samozřejmě společně bojovat o mistrovský titul," avizuje mladý pilot.

Šéf týmu Christian Horner jeho rozhodnutí nadšeně vítá: "Jde o fantastickou zprávu pro tým prodloužit naši smlouvu s Maxem až do sezóny 2023. Vzhledem k výzvě v podobě změny pravidel pro rok 2021 je kontinuita v co nejvíce oblastech klíčová."

"Max prokázal, že je cenným členem týmu, skutečně věří partnerství, které jsme utvořily s našim dodavatelem motorů Honda, a my jsme potěšeni tím, že s ním můžeme prodloužit náš vztah," těší šéfa Red Bullu.