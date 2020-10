McLaren se ve vývoji vydává novým směrem. Věří, že s novým nosem odemkne potenciál vozu

S novým nosem v Rusku sice nepřišlo žádné zázračné zrychlení, přesto představuje nový aerodynamický směr, který se jim v odemykání potenciálu jejich vozu vyplatí.

"Vzhledem k datu homologaci uprostřed sezóny jsme s ním samozřejmě chtěli získat co nejdříve zkušenosti. Proto jsme se také rozhodli jej testovat krok za krokem, jakmile budeme mít k dispozici určité části tohoto balíku," přibližuje šéf týmu Andreas Seidl.

"Cíl je tedy jasný: jde o směr vývoje, který jsme s tímto odlišným konceptem nosu viděli v aerodynamickém tunelu. Je to něco, o čem věříme, že jde o správný směr, který se vzhledem k budoucnosti vydat," pokračuje Seidl před víkendovou Velkou cenou Eifelu na Nürburgringu.

"Poskytuje nám větší prostor, pokud jde o odemykání dalšího potenciálu vozu v oblasti výkonnosti. A tímto směrem se vydáváme. Máme teď v plánu postupně nasazovat krok za krokem další nové díly tohoto balíku na dráze s cílem získat více výkonnosti," nastiňuje dále šéf McLarenu.

Carlos Sainz v Rusku závodil se starší verzí nosu | foto: McLaren

Moc rád by v letošním šampionátu porazit Racing Point, jenž má podle něj i přes dvoubodový deficit stále rychlejší auto, velké pokroky navíc dělá Renault. Vzhledem k vyrovnaným soubojům ve středu pole je jasné, že se McLaren musí zlepšit, aby uhájil třetí příčku před svými soupeři.

"Pokud jde o čistý potenciál vozu, pak si myslím, že Racing Point je na tom podobně, jak na tom byl průměrně od testů v Barceloně - že je jasně nejrychlejším autem v tomto souboji. U Renaultu je zřejmé, že od Spa dosáhli také slušného pokroku," hodnotí Seidl.

"V závodech jsme s nimi zároveň vždy sváděli těsné souboje. Uznáváme, že dosáhli pokroku a teď je to jednoduše na nás, abychom se svým vozem také pokročili a udělali další krok, pokud jde o rychlost, chceme li se v této bitvě udržet při životě.

"Je důležité analyzovat to, co se přihodilo v Rusku, a také do detailu analyzovat, k čemu vedlo nasazení nového nosu na Landově noze. A pak je důležité dojít ke správným závěrům a nasadit vylepšení, které nám v tomto souboji pomohou," dodává šéf McLarenu.