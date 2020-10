Haas už teď příští sezonu odpískal. Své zdroje směřuje do roku 2022

Americký Haas zažívá špatnou sezonu. Dokonce nejhorší ve své nepříliš dlouhé historii. Steiner a spol se krčí na předposledním místě v Poháru konstruktérů, stačí jim k tomu jeden jediný bod. Hůře už je na tom pouze Williams, jenž má na bodovém kontě potupnou nulu. Není proto divu, že ve hře byl i konec Haasu ve světě F1. K tomu ale nakonec nedošlo a Američané se seriálu zavázali i do budoucna.

Původní plány pro ročník 2021 počítaly s nástupem revolučních pravidel, jenže celosvětová pandemie covidu-19 učinila těmto myšlenkám přítrž. Za rok se totiž ještě bude závodit se současnou generací vozů, které se navíc oproti letošku moc nezmění. Důvod? Řada jejich částí bude pro další vývoj zmražená. Za vším logicky stojí snaha ušetřit týmům v ekonomicky nestálé době co nejvíc finančních prostředků.

Haas takový krok kvituje a zároveň dodává, že do auta pro příští sezonu investovat nebude. Půjde spíš jen o drobné úpravy, většinu svého budgetu si tým schová na rok 2022 a nová pravidla.

Kevin Magnussen v závodě v Silverstone | foto: Haas F1 Team

„Bude to těžká sezona. Nečekáme v ní zázrak, spousta věcí zůstává zmražených, například zavěšení a tak dále... Je tu řada dílů, které nemůžete vyvíjet," hlásí Steiner a dodává.

„Jestliže se mám rozhodnout, zda investuji do programu, který tu bude jeden rok, nebo do programu s trvanlivostí minimálně pět let, tak je správné své prostředky vynaložit do druhé varianty, to je přesně to, co my uděláme, vynaložit zdroje do ročníku 2021 by by se rovnalo jejich vyhození z okna."

Nejvýraznějšího zlepšení se tak Haas (nejspíš) dočká na poli pohonné jednotky. Ferrari totiž chystá z gruntu nový agregát, který nasadí právě za rok. Otázkou však je, jak moc to týmu Guenthera Steinera pomůže.