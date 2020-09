Mercedes Hamiltonovy penalizace moc nepřekvapily

Hamilton se při výjezdu z boxové uličky svého týmu tázal, zda si může start nacvičit mimo obvyklou oblast, protože v ní byla podle něj spousta gumy. Jeho inženýr Peter Bonnington mu odpověděl, že může. Neměl ale k dispozici záběry toho, kam až pilot Mercedes zajel.

Lewis si po průjezdu boxy nacvičoval start podruhé, opět ze stejného místa, což už si kamery povšimly a FIA zahájila vyšetřování. Komisaři mu udělili dvě pětisekundové penalizace, které narušily jeho závodu. Kvůli nim se po své zastávce v boxech propadl až na 11. místo, v cíli pak finišoval jako třetí.

Brit byl samozřejmě naštvaný, podle něj se jej komisaři "snaží zastavit" a FIA mění pravidla jen pro to, aby "bylo závodění vzrušující." Podle komisařů získal sportovní výhodu, podle Shovlina si jen hledal reprezentativnější kus asfaltu.

A look back at the time penalties incurred by polesitter Lewis Hamilton before lights out - which ended up changing the complexion of the Russian Grand Prix#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/3EZ43De2UB — Formula 1 (@F1) September 27, 2020

"V některých místech je box, který vyznačí na podlaze, a musíte do dělat v tomto boxu. Jinde jde o obecnou oblast. A často tam bývá spousta gumy, což neodpovídá roštu. Piloti a také inženýři se snaží najít kousek, který více odpovídá tomu, co očekávají na roštu," popisuje Shovlin po včerejším incidentu.

"A Lewis se jen dotázal na to, zda může zajet o něco dále. Neuvědomili jsme si, kam se až dostal. Ale jde vážně jen o to najít kousek asfaltu, který více odpovídá tomu, ze kterého budete startovat do závodu," pokračuje šéfinženýr Mercedesu.

Poté přiznal, že když viděli záběry Lewisova druhého nácviku startu, tak jim bylo jasné, že s tím bude problém: "Ten první jsme neviděli. A když jsme spatřili ten druhý, tak jsme si pomysleli: 'Tohle se jim líbit nebude!' Nepovažovali jsme to ale za nebezpečné."

Lewis Hamilton pol po závodu v Rusku naštvaný | zdroj: Mercedes AMG F1 Team

"A vzhledem k tomu, že se v poznámkách k podniku uváděla pravá strana za výjezdem z boxů, tak jsme si mysleli, že by to mohlo vypadat natolik nejednoznačné, aby nám jen vyčinili," doufali zástupci Mercedesu. Komisaři měli nicméně jiný názor.

"Když jsme viděli pozici auta, nebylo zcela jasné, že se jim to nebude zamlouvat. A bezpochyby se mohly najít týmy, podle kterých to bylo příliš, nebo si to FIA či komisaři sami povšimli," uvažuje Showlin.

FIA kromě trestu v závodu Hamiltonovi udělila také dva trestné body, ty mu však po přehodnocení situace smazala a místo nich udělila Mercedesu pokutu ve výši 25 tisíc dolarů (670 tis. Kč).

K Hamiltonově námitce, že v pravidlech se o místu nácviku startu nic neříká, ředitel závodu Michael Masi uvádí: "Místo pro nácvik startu se liší od okruhů, detaily jsou vždy v poznámkách k danému podniku. Tuto oblast určujeme s ohledem na bezpečnost všech jezdců, takže si všichni uvědomují, co se vlastně děje. Toto místo určujeme záměrně."