"McLaren může letos skončit opět 3. nebo sedmý. Ferrari a Racing Point doplatili na 2. jezdce," soudí Brown

Loňská sezóna stáji z Wokingu vyšla, když v šampionátu konstruktérů skončila třetí a dosáhla tak na svůj nejlepší výsledek za posledních 8. let. Na boj o titul podle Browna ještě pár let mít nebudou, dokážou však letos zopakovat slušný výsledek? Očekává, že to bude velmi vyrovnané - o bronz podle něj může bojovat klidně i pět týmů.

"Jestli to bude třetí nebo sedmé místo, to si můžete hodit korunou. Každý z těch týmů, jež skončily na 3. - 7. místě, byl v určité chvíli v minulém roce třetí nejrychlejší. To jen dokládá, jak to je těsné," popisuje Brown rivaly, které skončily za nimi: Racing Point (od letoška Aston Martin), Renault (Alpine), Ferrari a AlphuTauri.

"Každý tým je schopný být třetí nejrychlejší. Je to o konzistenci jezdecké sestavy, skloubit to všechno dohromady. Můžete předpokládat, že to musí zvládnout každý od 3. do 7. místa," upozorňuje šéf McLarenu na slabší druhé jezdce u některých stájí.

McLaren oslavující třetí místo po GP Abú Zabí | foto: McLaren

"Myslím, že se zdroji Ferrari a jezdeckou sestavou - když se podíváte na to, jak dopadl v šampionátu Leclerc, tak pokud by měli konsistentnějšího druhého jezdce a trochu více rychlosti, tak by podle mě neskončili šestí. Jsou tedy vzhledem ke svým zdrojům hrozbou v boji o 3. místo? Rozhodně," domnívá se Brown. Scuderii se navíc daří významně vylepšit pohonnou jednotku, jež loni byla nejslabší.

Podobnou slabinu vnímal u Aston Martinu, který McLaren předstihl až v posledním závodě v Abú Zabí: "Myslím, že Racing Point měl po většinu roku 3. nejrychlejší auto. Ale opět, neměli dva piloty jezdící po celou dobu na stejné úrovni!"

Sebastian Vettel přestupující z Ferrari do Silverstone by jim mohl pomoci: "Vettel je čtyřnásobným šampionem, jenž to má jasně v sobě. Ferrari pro něj nebylo z nejrůznějších důvodů skvělým prostředím. Musíte tedy předpokládat, že když se dostane do takového prostředí, ve kterém bude šťastný, tak bude plně schopný navázat na to, kde skončil Checo [Pérez]."

"A vzhledem k tomu, že se vůz pro rok 2021 nebude moc lišit od toho loňského, tak můžete prohlásit, že stále půjde o třetí nejrychlejší auto. Proto si nemyslím, že byste je mohli odepisovat z boje o třetí místo," pokračuje Brown.

Ferrari i Racing Point podle Browna doplatili na slabší články svých jezdeckých sestav | foto: Racing Point F1 Team

Posiluje také Alpine (Renault), k němuž se vrací Fernando Alonso nahrazující Daniela Ricciarda, jenž bude letos jezdit s Landem Norrisem za McLaren. "Renault byl občas třetí. Myslím, že Fernando Alonso je tak rychlý, jak vždycky býval. Podle mě bude zpět na špici," očekává 49letý Američan.

"I když se Ocon v první polovině loni jasně trápil, tak v té druhé a v poslední čtvrtině byl na úrovni Daniela. Proto si myslím, že půjde těžkou dvojici s týmem, který se posouvá dopředu. Proto z boje o 3. příčku nemůžete vyloučit ani je," argumentuje šéf McLarenu.

U AlphyTauri vyzdvihuje konzistenci a kvalitní výkony Pierra Gaslyho společně s talentem v podobě Jukiho Cunody. "Domnívám se tedy, že můžeme letos skončit na třetím až sedmém místě, můžete očekávat, že to bude něco mezi tím. A to je vzrušující. Líbí se mi naše společná sestava nejvíce ze všech sestav. Ale nemyslím si, že by mezi těmi auty byl desetina nebo dvě. Podle mě to bude tvrdá bitva o třetí až sedmé místo," shrnuje Brown.