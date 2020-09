GP RUSKA: Vítězný Bottas plně využil Hamiltonova trestu

Jedna z těch podstatných věcí se odehrála vlastně ještě před závodem. Lewis Hamilton si zkoušel odpich do závodu, ale dle komise FIA tak činil hned dvakrát na místě, kde to není dovoleno. Co na tom, že se ptal týmu, zda může, v tomto směru ho Mercedes příliš nepodpořil. V osmém kole se Lewis dozvěděl, že ho čeká 10 vteřin čekání v boxech navíc.

Pole se tak otevřelo pro Bottase a třebaže ho v závěru chvíli mohl znervózňovat sprintující Verstappen, své druhé letošní vítězství uhájil Samozřejmě z velké části díky tomu, že Hamilton dostal zmíněnou penalizaci a poté zjevně na nějakou honičku rezignoval.

Závod pak ještě provázely dva karamboly na samotném startu, zvláště Sainz jr. mohl mluvit o nešťastném incidentu, když ve snaze rychle prokličkovat únikovou zónu v zatáčce 2 trefil bariéru. A když ani Renaulty neměly svůj den a Stroll skončil o dvě zatáčky dále než Sainz jr., otevřela se šance pro "odstrkovaného" Péreze. Diváky kolem tratě určitě potěšil svým výkonem domácí bohatýr Kvjat, kterému nevyšel snad jen poslední souboj s Oconem.

Podrobnou reportáž ze závodu přineseme v nejkratším možném termínu.

GP Ruska (Sochi International Street Cir) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 26 vítěz 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 18 + 7,729 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 15 + 22,729 4. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 12 + 30,558 5. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 10 + 52,065 6. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 8 + 1:02,186 7. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 6 + 1:08,006 8. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 4 + 1:08,740 9. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 2 + 1:29,766 10. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1 + 1:37,860 11. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 12. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 1 kolo 13. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari + 1 kolo 14. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 15. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team + 1 kolo 16. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 1 kolo 17. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team + 1 kolo 18. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo DNF 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team nedokončil DNF 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team nedokončil

