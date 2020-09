Ještě k trestům v Soči. Někdo se vzteká, jiný zatne zuby a bojuje

Nejdřív Lewis Hamilton.

Dostal dva pětivteřinové tresty za zkoušky startů v prostoru výjezdu z boxů, a v první fázi také dva trestné body do závodní licence. Trest deseti vteřin si odpykal při své zastávce v 17. kole, poté se posunul z 11. místa na třetí pozici, na níž setrval až do cíle.

Po závodě stewardi pohovořili s Hamiltonem a týmem Mercedes a nakonec provedli úpravu postihu. Usoudili, že připočtení dvou bodů bylo nepatřičné a z Lewisovy karty je zase odmazali. "Po závodě stewardi vyslechli názory pilota i týmu. Bylo jim sděleno, že šlo o týmový pokyn pro pilota, kde může zkoušku startu provést. Na základě tohoto zjištění stewardi zrušili penalizaci v podobě trestných bodů, protože se domnívali, že jde o nepatřičný trest - tým byl postižen sankcí 25 000 €. Jistě, byl to on, kdo pilotoval vůz, nicméně zásadním faktorem byla instrukce týmu, aby zkoušku provedl v daném místě, proto se komisaři rozhodli pro revizi svého rozhodnutí," vysvětlil celý případ Michael Masi.

"Místo, kde lze zkoušku startu provést, je pro každý okruh specifické a je podrobně popsáno v pokynech pro danou Grand Prix. Ve všech ostatních případech Lewis s ostatními piloty vyhověl podmínkám uvedeným v poznámkách v souladu s pokyny ředitelství závodu. Důvodem, proč určujeme tento prostor, je bezpečnost všech pilotů. Všichni vědí, oč se tam jedná, proto je to místo vybráno záměrně. Obecně není nikde vyznačen - třeba čarami - nějaký prostor, pouze specifikujeme místo. Jak jsem uvedl, pro každý okruh to je specifické. Z této perspektivy je to jenom malá chyba," pokračuje Masi.

Lewis Hamilton svou špatnou náladu vůbec neskrýval | foto: Pirelli

Každopádně Lewis byl tradičně rozčilen a neváhal použít poměrně tvrdé obvinění, že za vším je jasný záměr ho zastavit všemi prostředky. "Musím se na pravidla pořádně podívat, v čem jsem se přesně provinil. Ale tvrdím, že v minulosti nikdo nedostal dvě penalizace 5 vteřin za něco tak nicotného. Nikoho jsem neohrozil. V minulosti jsem podobné zkoušky prováděl na všech tratích a nikdo se nad tím nepozastavil. Trest je přísný, to se dalo čekat. Chtějí mě pozastavit, ale to je v pořádku. Ale já sehnu hlavu a budu se soustředit - uvidím, co bude dál," ulevil si Brit při rozhovoru pro Sky Sport F1.

"Z mého hlediska je to stále velmi přímé - pokud má Lewis, nebo kterýkoli další pilot nějaký problém, jak už jsem říkal dříve, jsem připraven s nimi hovořit. Mé dveře jsou stále otevřené a budu víc než rád, když si s nimi pohovořím. Zároveň však podotýkám, že máme povinnost dohlížet na pravidla. Stewardi jsou nezávislým tribunálem, který o nich rozhoduje. V tomto případě došlo k porušení pravidel a bylo jedno, jestli se jedná o Lewise Hamiltona nebo kohokoli z ostatních 19 pilotů. Při každém přestupku bude komise posuzovat skutkovou podstatu, spravedlivě s ohledem na okolnosti a s přihlédnutím ke všem klíčovým prvkům," dodává Masi.

Daniel Ricciardo se nenechal trestem otrávit | foto: Renault Sport F1

A nyní Daniel Ricciardo

Oba Renaulty najely do 25. kola a před zatáčkou 2 Ocon značně zmírnil tempo, aby se Ricciardo mohl dostat dopředu. Australan však situaci nezvládl a vyjel mimo vymezenou trať. Vrátil se na dráhu těsně před Oconem a později dostal od komisařů pětivteřinový trest.

"Když mi inženýr Karel Loos sdělil, že jsem dostal trest, uznal jsem, že to byla moje chyba. Musel jsem ten čas dohnat. Řekl jsem, že pojedu rychleji, abych se pokusil ztrátu smazat. Tušil jsem, že budu potrestán, beru za to plnou odpovědnost. Zablokoval jsem brzdy a vyjel mimo trať, takže když mi to Karel potvrdil, už jsem s tím tak nějak počítal. Jediný způsob, jak ten trest odčinit bylo přidat a udržet si náskok na Leclerca. Zpětně to vlastně mělo ten účel, že mi pod zadkem hořela koudel, proto jsem do toho šel. A pořád jsem byl v pohodě. Proto si myslím, že to byl dobrý závod," vysvětlil okolnosti svého postihu Ricciardo.

Aniž by měl kdokoli tendenci něco hodnotit, nelze si nevšimnout diametrálního rozdílu v přístupu obou pilotů. Ricciarda trest "nakopnul" a nakonec své místo uhájil, Hamilton po zastávce v boxech a sdělení, kolik ztrácí na Verstappena jenom lamentoval, že ho tým povolal do boxů příliš brzo a že ho vlastně nějaké vteřiny vůbec nezajímají...