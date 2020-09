Proč šel Hamilton během přerušení za komisaři? Mercedes vysvětluje "podivné události" vedoucí k trestu

Boxová ulička byla v průběhu závodu uzavřena hned poté, co svůj vůz před začátkem cílové rovinky odstavil Kevin Magnussen a na trať vyrazil safety-car. Mercedes si to uvědomil až v době, kdy Hamilton zamířil k mechanikům.

Samotný pilot si přitom nepovšiml výstražných znamení, která vjezd do boxů zakazovala, komisaři mu proto během půlhodinového přerušení závodu udělili 10sekundovou stop & go penalizaci. To se Lewisovi nelíbilo, proto před restartem osobně zamířil do jejich kanceláře. Co jej k tomu vedlo a proč?

"Vrátil jsem se, promluvil jsem si s týmem. Neměli žádné video. Chtěl jsem jen vidět, co jsme nepostřehli. Při nájezdu do boxů jsem přísahal, že tam nebylo žádné červené světlo. Nešel jsem za Michaelem [Masim], šel jsem za dalšími komisaři, kteří rozhodují o penalizacích," uvádí britský jezdec.



A painful day for the Team. But we’re bold enough to own up when we make a mistake. 💪



It’s P5 and P7 at the flag for the boys. A mega comeback drive by Lewis after the penalty.



Congratulations to @PierreGASLY and @AlphaTauriF1! What a day. 👏👏👏👏 pic.twitter.com/u35rPetb7Y — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) September 6, 2020

"Rychle mi ukázali záběry z vozu. Byly na něm vidět dvě značky s křížkem. Ve skutečnosti jsem je neviděl, protože jsem se koukal jinam. Pak jsem s tím už nic dělat nemohl, takže jsem odešel, vrátil jsem se a převlékl se. Proto jsem na rošt nakonec dorazil trochu se zpožděním," přibližuje Hamilton, jenž se po propadu na konec ve druhé části závodu propracoval na sedmé místo.

"Nevzpomínám si, že by tady někdy byl indikátor pro uzavření boxové uličky. Vlastně jsem nikdy netušil, že by mohl být vlevo. To byla nová zkušenost," pokračuje lídr šampionátu. Nelíbilo se mu ani to, co incidentu předcházelo.

Komisaři totiž Magnussenův odstavený vůz nezatlačili zpět mimo trať do blízké mezery mezi zídkou, místo toho s ním zamířili do boxové uličky, ke které to měli mnohem dále před sebou. "Nejsem si jistý tím, proč s autem nezacouvali do mezery, do které mohli. Proč jej k čertu tlačili? Vím proč, ale nechápu, proč takové rozhodnutí bylo nezbytné, jelikož to nebylo zapotřebí," popisuje pilot Mercedesu.

Jak hodnotí celou situaci jeho šéf Toto Wolff? "Šlo o řadu událostí, kterých jsme si zřejmě mohli povšimnout dříve. Přijatá rozhodnutí byla vysoce neobvyklá, ale všechna byla absolutně v souladu s pravidly. Jeden z vozů Haasu zaparkoval vpravo poblíž vjezdu do boxů, na vnitřní straně Parabolici a svítila tam jedna žlutá."

"O 11 sekund později byl vypuštěn safety car. Hned poté zčervenal nájezd do boxové uličky. Jenže nebyl přesně červený, šlo o dva žluté křížky na vnějšku. Jeden ze stratégů křičel do rádia, když jsme najížděli do boxové uličky. Panoval zmatek. Nevidíme značky. Tohle je zkrátka sekvence událostí, které zkazily Lewisův závod. Nemáme radost, musíte to však přijmout," lituje Wolff.

"Z boxové zídky zkrátka ty žluté křížky nevidíte, a pokud si je nevšimne jezdec, co podle mě je absolutně pravdivé, tak jediný způsob, jak zjistit, že boxová ulička byla zavřená, je podívat se na čtvrtou stránku komunikačního systému FIA," pokračuje šéf Mercedesu.

"Nikdo se na tu stránku nedívá, když je vypuštěn safety car a pilot má přijet do boxů. Všechno se soustředí na zastávku. Řekl bych, že to je nešťastné a že šlo o velmi neobvyklé rozhodnutí uzavřít boxovou uličku," dodává šéf F1 týmu, který zaměstnává kolem 1800 lidí.