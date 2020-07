Haas nemůže za meziroční pokles výkonnosti, Magnussen poukazuje na dodavatele motorů

Během uplynulých dvou víkendů zajížděl Haas na Red Bull Ringu o šest desetin pomalejší časy než loni, zatímco většina soupeřů se zlepšila. Co vedlo k meziročnímu poklesu, když na aerodynamice během zimy usilovně pracovali?

"Vůbec si nemyslím si, že by tým postavil horší auto. Má to jiné důvody. Když se podíváte na všechna auta poháněná Ferrari, tak tam jsou určité podobnosti. Myslím si, že to je zřejmě to, co nás trochu drží zpátky," poukazuje otevřeně Magnussen také na výkonnost stáje z Maranella i Alfy Romeo.

Během předsezónních testů FIA prozradila, že se po loňském vyšetřování podezřelé pohonné jednotky s Ferrari tajně dohodla na určitých kompenzacích.

Všechny vozy poháněné motorem Ferrari jsou podle Magnussena na rovinkách letos pomalejší | foto: Pirelli

Došlo také k úpravě pravidel, která mají dopad na výkon jejich motoru. Detaily dohody ovšem zůstávají utajeny, byť ostatní týmy bojovaly o jejich zveřejnění.

"O tom boji nic nevím, ani nevím, jestli tam nějaký probíhá. Vidím jen to, že jsme na rovinkách ve srovnání s minulým rokem pomalejší. Museli jsme volit nižší přítlak než loni. To je vše, co vím," pokračuje dánský pilot, jenž se svým týmovým kolegou Romanem Grosjeanem letos ještě nebodoval.

"Ani nemůžu s jistotou říct, že to je motorem. Jen usuzuji, že jsme pomalejší na rovinkách a že jsme se museli zbavit větší úrovně přítlaku než minulý rok," dodává 27letý pilot stáje Haas.