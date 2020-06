"Fernando by posunul Formuli 1 na další úroveň," komentuje Domenicali možný návrat Alonsa

Španělský pilot závodil v F1 naposledy v roce 2018 s McLarenem, nyní se však spekuluje o jeho možném návratu s Renaultem, který po neuspokojivých výkonech po skončení sezóny 2020 opustí Daniel Ricciardo.

Renault potvrzuje, že o Alonsovi přemýšlí

Šéf francouzského týmu Cyril Abiteboul potvrdil, že o Alonsovi vedle Estebana Ocona příští rok přemýšlejí. "Příští rok budou dostupní dobří jezdci. Ten, kterého jste zmínili, je jednou z možností." Podotýká ale, že by měl zájem o několikaletou spolupráci na jejich dlouhodobém projektu F1. Španělovi přitom příští rok bude už 39 let.

"Můžu říct jen to, že nám vyhodnocení nějaký čas potrvá. Jde o velmi důležité rozhodnutí. Nechtěli jsme se dostat do takové aktivity kvůli Ferrari a McLarenu, kteří pro to měli své důvody."

"Upřímně rozhodovat o jezdci, když sezóna ještě ani nezačala... přijde nám to trochu zvláštní," komentuje Abiteboul rošádu na jezdeckém trhu poté, co Sebastian Vettel oznámil svůj konec u Scuderie, která na jeho místo vzala Carlose Sainze.

Stefano Domenicali se svými jezdci Fernandem Alonsem a s Felipem Massou v dobách, kdy vedl Scuderii | foto: Scuderia Ferrari

Fernando by byl určitě velmi silný, věří Domenicali

Pokud by to vyšlo, bylo by to podle Domenicaliho pro F1 velkým přínosem: "Fantastické mladé jezdce už mám, ale Fernando by to posunul na další úroveň. Určitě byl velmi silný. Samozřejmě, že s dobrým, velmi rychlý autem by byl ještě silnější, ale i tak by byl pro Formuli 1 přínosem, pokud by se vrátil."

Ital, jenž v letech 2008 - 2014 šéfoval závodnímu týmu Ferrari, v současnosti vede automobilku Lamborghini, která pandemii Covd-19 přestála "v dobré formě." Tuto sobotu navíc vstoupila do světa virtuálního závodění v sérii "The Real Race" v partnerství s Assetto Corsa Competizione. Turnaj bude mít pět kvalifikačních víkendů, finále se pak uskuteční v centrále Lamborghini a vítěz získá možnost prohnat jeho skutečný vůz na závodní trati.