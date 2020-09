Inovativní nápad Red Bullu by mohl v budoucnu uspět

Situace je pochopitelně značně komplikovaná nejen různými příkazy a omezením lišících se zemi od zemi. To nakonec vedlo k tomu, že se letos kromě tradičních stánků Grand Prix objevily v seriálu mistrovství zcela nové trati, na které by se s největší pravděpodobností v běžném provozu nedostalo. Ať se jedná o Mugello, turecký okruh nebo Imolu... Právě Grand Prix Toskánska - přes všechny debaty o jejím průběhu - ukázala, že takové řešení může přinést oživení a je pro diváky zajímavější než statický a stále se opakující koloběh zavedených závodů.

Šéf Red Bullu Christian Horner vybízí této situace nabídnuté danou dobou a navrhuje, aby v seriálu Grand Prix byl jeden volný "slot" určený pro něco jako putovní závod, který by se konal na místech buď ne zcela obvyklých nebo dokonce zcela nových.

Šéf Red Bullu Christian Horner | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"Je skvělé, že F1 zavítala na nepoznaná místa, ještě máme další v Istanbulu a Imole. Nebylo by špatné mít jedno místo v kalendáři volné a jednou za sezónu uspořádat závod na nějaké méně obvyklé trati," nastiňuje eventualitu Horner a má jeho myšlenka našla podporu například u George Russella: "Pro F1 by to byla skvělá příležitost. Možná by bylo dobré něco podobného v budoucnu dělat častěji. Mít každý rok nějaké dva »žolíky« nebo něco podobného," myslí si pilot Williamsu.

Některé okruhy jako Mugello nebo Algarve, kde se pojede 25. října, by mohly usilovat o stálé zařazení do kalendáře F1, další okruhy kvůli obrovským poplatkům za pořádání závodu by zcela bezpochyby myšlenku "rotujícího" závodu, konaného jednou za několik let, bezpochyby přijaly, zvláště když tratí odpovídajících licenci FIA 1. stupně rozhodně není nedostatek.

Letošní rok určitě umožní návrat některým legendám historie F1, ať už to je zmíněná Imola nebo nová verze Nürburgringu, ale bezesporu fanoušky napadnou některé další zapomenuté drahokamy z minulosti, na nichž piloti sváděli dramatické bitvy. Autosport.com nabídl čtyři takové okruhy, čtyři adepty pro návrat "šíleně rychlých kol", jak kdysi nedoceněný odborník na F1 Edmund "Edy" Koukal nazval královnu motoristického sportu.

Sepang

V Malajsii se jela Formule 1 naposledy v sezóně 2017 a je dobré připomenout, že tento okruh se těšil oblibě jak fanoušků, tak i samotných pilotů. V současnosti se tu jezdí závody MotoGP a F1 se odsud odstěhovala z notoricky známého důvodu - náklady na pořádání v porovnání se ziskem ze vstupného byly příliš vysoké.

Estoril

Portugalsko bude letos zastoupeno závodem v Algarve u Portimãa v distriktu Faro, v minulosti se jezdilo na okruhu Estoril nedaleko hlavního města Lisabonu. F1 tu hostovala v letech 1984 až 1996 a mnozí si ještě pamatují na některé významné události: první vítězství Ayrtona Senny v barvách Lotusu nebo černou vlajku pro Nigela Mansella, jenž po jejím ignorování kolidoval právě se Sennou.

První vítězství v Lotusu slavil Senna v Estorilu | foto: Williams F1 Team

Jerez de la Fronteira

U sousedů Portugalska najdeme další dějiště MotoGP, jenž má v historii F1 své stabilní místo, ať už jako okruh závodní či testovací. Rozhodně si připomeneme dramatický dojezd dvojice Senna-Mansell s následnou potyčkou v boxech nebo dramatické vyvrcholení sezóny 1997, stále diskutovaný duel mezi J. Villeneuvem jr. a M. Schumacherem. Když pak starosta svévolně přerušil ceremoniál FIA při vyhlašování vítězů, Automobilová federace odebrala Jerezu statu trati Grand Prix F1.

Fuji

Dramatické finále sezóny 1976, závod smrti pro dva neukázněné diváky o rok později, které zabilo vzduchem rotující Ferrari G. Villeneuva po kolizi s Petersonovým Tyrrellem a krátký návrat v letech 2007 a 2008 - to je v kostce ohlédnutí za okruhem, který jako první hostil v Zemi vycházejícího slunce "efjedničky". Suzuka se napevno usadila v kalendáři, Fuji měla naději, že podobně jako v jiných zemích bude ke své slavnější příbuzné v alternaci, ale dorazila celosvětová finanční krize a Toyota jako majitel trati z pořadatelství vycouvala.



To jsou tedy čtyři eventuality - máte nějaký vlastní tip vy? Rádi si váš názor přečteme v diskuzi.