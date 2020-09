Renault příští rok na startovním roštu nebude, nahradí ho Alpine

Značka Renault příští rok zmizí ze světa Formule 1. Francouzská automobilka totiž přejmenuje svůj tým na Alpine, přičemž Alpine je značka, která patří do koncernu Renault.

Specializuje se na výrobu sportovních vozů, kterou obnovila v roce 2017. Společnost se během minulých dekád soustředila kromě jiného na rally. V ní také slavila nejeden úspěch. Zejména během sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.

Od příštího roku do F1 vstoupí Alpine | zdroj: Renault

Teď se vrací do Formule 1. „Alpine může zabojovat o vítězství. Přináší do Formule 1 nové hodnoty, smysl i barvy. Tato změna přichází v klíčový moment, kdy nás čekají nová pravidla, která se týkají nejen přerozdělování příjmů, ale měla by zajistit celkově férovější motorsport," říká Cyril Abiteboul, který se nově stal šéfem úseku Alpine.

Nové zbarvení by mělo obsahovat modrou, bílou a červenou. Za Alpine budou příští sezonu jezdit Fernando Alonso a Esteban Ocon.