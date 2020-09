PROHLÁŠENÍ po kvalifikaci: Převaha Mercedesu pokračuje, Sainz má radost

Mercedes

Lewis Hamilton, 1. místo

Jsem šťastný. Skvělý výsledek pro celý tým. Měli jsme výborné vyvážení, skvělý grip. V porovnání s minulými roky jsme se tu zlepšili ve všech směrech. Děkuji týmu. Zítra se pokusíme tento výsledek zopakovat.

Valtteri Bottas, 2.místo

Gratuluji Lewisovi. Pro mě je trochu škoda, že jsem byl na tratí sám. Nemohl jsme se za nikým vyvézt, což mě asi připravilo o nějaký čas. Klíčový bude zítra start a strategie, na to se musíme změřit.

McLaren

Carlos Sainz, 3. místo

Skvělý výsledek! Po celou kvalifikaci jsem se cítil velmi dobře. Měl jsem tam sice jeden krizový okamžik, kdy mi zatrnulo, ale naštěstí vše dopadlo dobře.Máme výbornou výchozí pozici pro závod. Nevím, jestli ji zítra dokážeme udržet, ale uděláme pro to všechno.

Ferrari

Charles Leclerc, 13. místo

Čekali jsme to. Spa a Monza jsou pro nás dvě nejhorší tratě. Není to dobrý pocit, když pocitově zajedete dobré kolo a jste třináctí, ale tak to prostě bohužel je. Doufejme, že od příštího závodu to bude lepší. Teď je to tak, že zkoušíme na autě nějaké věci. Snad se díky tomu posuneme dopředu.

Sebastian Vettel, 17. místo

Jsme zklamaní. Výkonnost je prostě špatná. V Q1 se nemělo cenu začít předjíždět. To vám způsobí akorát problémy. Všichni to měli zvládnout.