Ricciardo v závěru překonal Hamiltona, odváží si bod navíc za nejrychlejší kolo

Pokus Australana z posledního kola byl o 0,275 s rychlejší než kolo Lewise Hamiltona s podstatně těžším vozem ze dvou třetin velké ceny - oba na nejtvrdších C2 pneumatikách.

Na třetí příčku se dostal Gasly s AlphaTauri na středně-tvrdé směsi - ten ztrácel 0,356 s. Čtvrtý Leclerc s Ferrari o tisícinu vteřiny více, rovněž středně-tvrdé C3 pneumatiky.

So how 'bout stealing the Fastest Lap right at the end, @danielricciardo?



"Yeah, I ****** sent that last lap" 🎧 😆



And a P4 finish as well for a happy Honey Badger #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/o4EmCCcTnr