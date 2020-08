PROHLÁŠENÍ po závodě: Nadšený Hamilton a nechápající Bottas

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Byl jsem prostě jako omámen, opravdu jsem se tam dnes cítil velmi dobře. Měli jsme ten problém s pneumatikami a pochopení toho, co se stalo minulý týden, nám pomohlo získat dnes tento výsledek. Strategie byla ta správná. Vůbec jsem si ani neuvědomoval, kolikáté jedu kolo, prostě jsem jen jel dál! Na závěr chci poděkovat všem v továrně a pozdravit všechny diváky doma v těchto složitých časech. Buďte v bezpečí a noste dál roušky.

Valteri Bottas, 3. místo

Pro mě byl klíčovým okamžikem start závodu. Potom už to pro mě bylo těžké. Každý ví, jak náročné je tu předjíždění. Nejsem si jistý, co se stalo, ale Lewis měl velmi dobrý start a jezdci za mnou se vyvezli. Na ten start se budeme muset podívat, protože nevím, co se tam stalo.

Toto Wolff, šéf týmu

Za co jsem velmi šťastný je, že jsme se zmátořili ze Silverstone a vyhráli za stejných podmínek. Děkuji inženýrům a dalším v týmu, ukazuje to, jak jsme silní. Lewis to měl dnes pod kontrolou. Pro Valteriho byl dnes slabý start, dojel Maxe, ale nemohl jej předjet, protože měkké pneumatiky nefungovaly tak, jak jsme očekávali.

RED BULL

Max Verstappen, 2. místo

Je dobré, že jsme rozdělili oba Mercedesy, protože jsme dnes neměli rychlost. Je to pro nás dobré a jsem spokojen se druhým místem. V prvním stintu jsem se trošku trápil s pneumatikami a proto jsem chtěl do boxů. A potom jsme se možná neměli ohlížet na Mercedes a jet naši rychlou strategii. Ale bylo to ok. Nebyl jsem tak rychlý, jako Lewis, ale udržel jsem za sebou Valtteriho, takže to vyšlo dobře.

RACING POINT

Lance Stroll, 4. místo

Ten start znamenal skvělý závod, byl to klíč k úspěchu. Viděl jsem mezeru a šel do toho. A byl z toho skvělý závod. Předjel jsem Bottase v přímém přenosu! Jsem moc rád, že to vyšlo, protože to byla trošku loterie vzít to vnitřkem, ale měl jsem dost přilnavosti, abych to zvládl. Vždycky si v hlavě říkáte, jak to asi dopadne, neplánoval jsem to, ale byl to skvělý závod, čtvrté místo je maximum, čeho jsme dnes mohli docílit.

Sergio Pérez, 5. místo

Nechápu tu penalizaci, kam jsem se měl asi posunout? Hamilton mě dojel velmi pozdě a v posledním sektoru je to dost těsné. Neměl jsem kam uhnout, nebylo by to bezpečné. Podle mě je ta penalizace nefér, ale nic s tím nenadělám.

MCLAREN

Carlos Sainz, 6. místo

Šesté místo v domácím závodě! Tvrdě jsme za to bojovali. Hodně jsme předjížděli, měli jsme dobrou zastávku v boxech a bránili se Red Bullu, to byly klíčové okamžiky. Po všech těch problémech v minulých závodech doufám, že tohle je ten bod obratu. Jdeme na to!

FERRARI

Sebastian Vettel, 7. místo

Je to jednoduché, říci, proč jsme zvolili tu naši strategii - neměli jsme co ztratit. Byli jsme jedenáctí a myslím, že jsme do toho dali vše a snažili se dojet auta před námi. Když zajeli podruhé do boxů, nestíhal jsem je hned jako šílený, ale šetřil jsem pneumatiky. Potom mi bylo řečeno, ať na to šlápnu, což jsme udělal, když mi potom řekli, že mám dojet až do cíle, nebo spíš se zeptali, jestli se to dá zvládnout. Tak jsme odpověděl, že mi to mohli říci o tři kola dříve, protože jsem se na to sám ptal. Ptal jsem se, jaký je cíl a jak dlouho pojedu, abych mohl šetřit pneumatiky. No a potom jsem řekl, že to zkusím, posledních pět kol bylo dost náročných. Samozřejmě moc nepomohlo, že nás předjeli o kolo. Není to tak vždy, ale dnes to tak bylo. Byl to od nás risk, protože jsme neměli co ztratit a vyplatil se. Ale před závodem to nebylo v plánu, jet čtyřicet kol na měkčí sadě! Bylo to trošku jako na houpačce. Někdy je to lepší a jindy horší. První stint byl slabý, ve druhém to bylo o dost lepší a měl jsem nad autem dobrou kontrolu. Ale i tak si myslím, že je z mé strany třeba udělat dost práce.

Charles Leclerc, nedokončil

Aaaa! Umístění v první pětce dnes bylo reálné. Bohužel se auto v poslední šikaně vypnulo. Musíme se na to podívat a zjistit, co bylo za problém a kde vznikl. Jinak by to bylo pozitivní, ale ani tak nejsme tam, kde bychom být chtěli. Těším se na další závod.

Další prohlášení budeme postupně doplňovat.