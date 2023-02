VIDEO: Ferrari nastartovalo nový motor - nejen v Maranellu, ale i u Haasu

"Věci, které milujete poslouchat," komentuje Haas první nastartování vozu VF-23 ve své továrně. Když se po několika měsících práce a vývoje spojí pohonná jednotka s šasi a poprvé naskočí, jde pro tým vždy o velkou událost. Americká stáj motory odebírá od Ferrari, které se také pochlubilo podobným úspěchem.

Zvuk vozu Ferrari pro rok 2023 (č. projektu 675) bylo možné poprvé zaslechnout ráno 3. února v Maranellu. "Jeho pohonná jednotka namontovaná do vozu byla krátce nastartována po 11 hodině za přítomnosti šéfa týmu Frédérica Vasseura a několika členů týmů včetně viceprezidenta Piera Ferrariho a výkonného ředitele Benedetta Vigny," informuje tým.

"Hluk V6 hybridu byl slyšet necelé dvě minuty, poté následoval aplaus přítomných. Pak zavládlo ticho a tým se vrátil k práci na voze, který bude oficiálně představen v úterý 14. února v Maranellu v 11:25," dodává Ferrari.

Fired up and READY for this season 🤩



Our 2023 challenger roars into life for the first time 🐎 @Charles_Leclerc @Carlossainz55