Nejvyšší rychlost dosáhl nejlepší pilot závodu Pérez, v sektorech dominovaly McLareny

Norris se vytáhl v posledním kole, kdy se dostal až na pátou pozici. V úvodní části okruhu předvedl nejrychlejší čas společně s Danielem Ricciardem, ve zbylých dvou sektorech vyčníval díky pozdní zastávce v boxech pro měkké pneumatiky jeho týmový kolega Carlos Sainz.

Nejvyšší rychlost závodu byla naměřena Pérezovi poháněnému Mercedesem na konci 1. sektoru: 336,2 km/h. Ricciardo s Renaultem zde ztrácel 5,5 km/h, Gasly s Hondou už 10,6 km/h a Giovinazzi s motorem Ferrari 10,7 km/h.

Pérez byl nakonec diváky zvolen také jako nejlepší pilot Velké ceny Štýrska poté, co se po startu ze 17. místa dostal až na 6. příčku - a to mohlo být ještě lepší nebýt poškozeného předního křídla v závěru, kdy atakoval 4. pozici Alexandera Albona.

Started: P17 🚦



Finished: P6 🏁



A superb performance from @SChecoPerez



And he's your Driver Of The Day at the Styrian Grand Prix #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bvgm2hg21F