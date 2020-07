PROHLÁŠENÍ po závodě: "Tohle nepotřebujeme," omlouvá se Leclerc

MERCEDES

Lewis Hamilton, 1. místo

Nejprve musím poděkovat týmu a všem v továrně. Je to divný rok, ale je skvělé být zase zpět, závodit a navíc s takovým autem a výkonem. Tým odvedl skvělou práci se strategií a bylo jen na mně to udržet, vyhýbat se obrubníkům a dojet do cíle. Jsem vděčný, že jsem opět na prvním místě. Je to už hodně dlouho a vrátit se po náročném minulém víkendu je skvělé, skvělý pokrok.

Valtteri Bottas, 2. místo

Z mého pohledu to dnes bylo o limitaci škod. Získal jsem body, stále vedu šampionát, takže to není zase tak špatné. Včera to nebylo ideální. S Maxem to byl dobrý souboj. Měl jsem trošku lepší rychlost ke konci, protože jsme jeli delší první stint. Jezdit takhle blízko je vždy zábava.

Toto Wolff, šéf týmu

Myslím, že můžeme být velmi spokojeni. Lewis jel skvěle a získali jsme double. Všichni odvedli bezvadnou práci a naše obavy po minulém víkendu jsme dostali pod kontrolu a ukázali pěkný výkon. Problém s převodovkou byl opraven, stále ještě máme nejasnosti u zavěšení. Tento okruh k nám nebyl příliš milý, ale nikdy jsme se tu zase příliš netrápili a dnes jsme dojeli pro double. Dobrý výsledek. Těšíme se do Budapeště. Závodění nám dlouho chybělo, takže už se nemůžeme dočkat. Prostě milujeme stopky a jejich brutální upřímnost. Hungaroring je skvělý okruh s mnoha výzvami, odlišný od Spielbergu, takže to bude zajímavé porovnat, jak si povedeme tam.

RED BULL

Max Verstappen, 3. místo

Zkusil jsem to, ale prostě jsme byli trošku pomalejší. Šlapal jsem na to, jak jsem jen mohl. Když se mě Valtteri snažil předjet, zkusil jsem mu to znepříjemnit co nejvíc. Věděl jsem, že to v dalším kole stejně asi zvládne, ale alespoň to byla zábava, protože zbytek závod byl pěkně nudný. Ale pódium je dobré, stále však před sebou máme kus práce.

Alexander Albon, 4. místo

Závod byl dobrý a čtvrté místo znamená dost bodů pro tým, zvlášť po minulém odstoupení, takže tohle jsme rozhodně potřebovali. Co se mě týče - bojoval jsem trošku dál, než by se mi líbilo a moje závodní rychlost nebyla nijak závratná. Musím rychlost zlepšit, ale musíme také lépe pochopit vůz a myslím, že vím, kde to zlepšit. S dlouhými rovinkami a typem zatáček na tomto okruhu jsme se trošku trápili, ale myslím, že já i Max souhlasíme s tím, kde auto zlepšit. Ke konci byl Pérez hodně rychlý. Poslední kolo jel slušně a šel po mě, ale nechal jsem mu dost místa. Myslím, že trošku vyjel z dráhy a dotkli, ale nehodě jsme zabránili, takže to bylo ok, tvrdé závodění. Máme týden pauzu před Maďarskem, takže uvidíme, co zvládneme. Myslím, že Mercedes bude těžké porazit, jak jsme dnes viděli. Jsou hodně silní, ale budeme se snažit.

Christian Horner, šéf týmu

Je dobré získat první letošní pódium, ale je frustrující nemít rychlost bojovat o vítězství. Mercedes byl rychlejší a strategicky měli více možností. S Maxem jsme je pokryli na střední sadě a jel druhý, ale potom se mu trošku poškodilo přední křídlo a nemyslím, že to pomohlo jeho pneumatikám. Tlačil na Bottase až do konce, ale třetí místo bylo maximum, i když s náskokem na zbytek pole. Alex se v první části trošku trápil i přes pár dobrých manévrů na Ocona a Sainze. Po zastávce se jeho rychlost zlepšila a bojoval tvrdě, aby si čtvrté místo udržel před dotírajícím Pérezem, který byl rychlý. Skvělá práce týmu a budeme dál pracovat na všech frontách. Je skvělé zase závodit a nyní se soustředíme na Hungaroring, kde doufáme, že snížíme náskok Mercedesu.

MCLAREN

Lando Norris, 5. místo

Jsem v šampionátu stále třetí? Končím! Carlos měl perfektní strategii. Děkuji mu, bez jeho pomoci bych se dnes na tuto pozici nedostal. Šlo o úžasné první dva víkendy. Nesnili jsme o tom, že to půjde tak dobře, takže se těšíme na další víkend.

Carlos Sainz, 9. místo

Velmi náročný den, ale to je prostě také součást závodění. Byli jsme na pěkném pátém místě až do té zastávky v boxech a bojovali jsme v provozu při výjezdu ze zastávky, tam jsem si poničil pneumatiky do druhé části závodu a je to zklamání. Ale vítězíme a prohráváme jako tým. Těším se na Maďarsko.

Andreas Seidl, šéf týmu

Druhý závod v Rakousku a další dobrý výsledek. Je skvělé, že oba vozy získaly body. Potvrzuje to náš pokrok a fakt, že jsme se vydali správným směrem. Na suchu i mokru jsme měli vůz, se kterým jsme bojovali se soupeři a je to povzbudivé. Bude zajímavé vidět, zda si podobně povedeme i na okruhu s jinou charakteristikou, jakým je trať v Maďarsku. Chceme se omluvit Carlosovi za problém v boxech, který mu závod zkomplikoval, což tak být nemělo. Ztráta znamenala propad o pár pozic a dostal se do provozu, což mu zničilo pneumatiky a nemohl tak bojovat o pozice, které by si zasloužil. Nevzdal se a odvedl skvělou práci, zajel nejrychlejší kolo, podruhé pro nás. Lando ukázal, jaký je bojovník i přes bolest, která ho tento víkend trápila. Jel skvěle a když bylo třeba, zamakal. Zvlášť ve druhé polovině a znovu na konci. Skvělá týmová práce i při výměně na trati, když to bylo potřeba. Děkujeme Renaultu za to, že jsme z motoru mohli dostat maximum v různých podmínkách. Zítra začíná další závodní víkend a z tohoto si odvážíme mnoho pozitiv. Ale zároveň se zaměřujeme na oblasti, kde se musíme zlepšit. Využijeme čas jako vždy k tomu, abychom se vrátili silnější a poučili se z tohoto víkendu.

Dobrou práci odvedla FIA a pořadatelé v Rakousku, kteří zajistili, že můžeme znovu závodit a to co nejbezpečněji to šlo. A děkuji i partnerům a fanouškům, kteří jsou neuvěřitelní, i když tu s námi nemohou být přímo na místě.

RACING POINT

Sergio Pérez, 6. místo

Tým odvedl fantastickou práci. Strategie byla dobrá a auto bylo rychlé. Zvládl jsme náš cíl - získat body a pozice. Nakonec z toho bylo málem čtvrté místo. Tlačil jsem na Albona až do konce a měl jsem jen jednu příležitost jej předjet. Bohužel jsme se dotkli a ztratil jsem pozici a dojel šestý. Důležité však je, že jsme udělali pokrok proti minulému víkendu a to na stejném okruhu. Vzhledem k tomu, že je auto nové, jsme ukázali, že se stále učíme a snažíme se jej pochopit. Jsem nadšený, že jedeme závodit do Maďarska už příští víkend.

Lance Stroll, 7. místo

V posledním kole to bylo velmi těsné a hodně vzrušující pro všechny, co se dívali. Věřím, že máme druhé nebo třetí nejrychlejší auto. Je rozhodně rychlejší než Renault, McLaren a další soupeři. V závodě byly určitě některé frustrující části, ale po celou dobu jsme měli rychlost, a to je skutečně slibné před dalším pokračováním.

Otmar Szafnauer, šéf týmu

Po náročné sobotě jsme to zvládli otočit a získali jsme důležité body s oběma vozy. Konec závodu byl chaotický, ale dali jsme do toho vše. Oba jezdci jeli skvěle a ukázali pár pěkných manévrů ze svého startovního místa. Sergio bojoval s Albonem o čtvrtou příčku, Lance s Ricciardem a Norrisem. Je škoda, že došlo ke kontaktu s Albonem, protože poškození křídla znamenalo propad na šesté místo. I přes závěrečné drama jsme získali čtrnáct bodů a povzbuzení z rychlosti auta, zatímco se už připravujeme na další závod v Maďarsku.

RENAULT

Daniel Ricciardo, 8. místo

Rozhodně jsme doufali ve víc. Měl jsem dobrý start a posunul se. Střední sada pneu byla dobrá, ale po přezutí na měkké jsme nebyli tak rychlí, jak jsme doufali a nedalo nám to tolik, kolik jsme doufali. Konec byl frustrující a trápil jsem se s tím udržet pozici v těch posledních kolech. Při tom incidentu jsem Strolla viděl, ale cítil jsem, že když zatočím, narazíme do sebe, takže jsem musel něco udělat. Možná jsem ho mohl zablokovat a je škoda ztratit ty pozice od té chvíle. Cítím hlavně frustraci, ale jedeme dál.

Esteban Ocon, nedokončil

Měli jsme problém s chlazením a to byla smůla. Stává se to, ale měli jsme příležitost a je škoda, že jsme museli odstoupit. Snad se to letos nebude opakovat. S Danielem to byla zábava, oba jsme jeli jinou strategii a myslím, že on měl lepší pneumatiky. Vypadalo to na dobrý výsledek, takže je škoda toho, jak to dopadlo. Příští týden máme další příležitost získat body.

Cyril Abiteboul, šéf týmu

Po takovém víkendu v sobě máme hodně emocí. Po kvalifikaci jsme byli dobře naladěni, oba vozy postoupily do první desítky a Esteban ukázal dobrou rychlost v extrémních podmínkách a prokázal své schopnosti. Dnes to bylo bolestivější. Další odstoupení ze závodu kvůli stejnému problému jako minulý týden. Vložili jsme hodně úsilí na to vrátit součástky k prozkoumání do Enstone a dostat je zpět na trať. Ale je tu zjevně něco, co nám uniklo. Takhle slabá spolehlivost není akceptovatelná v tak těsném šampionátu a soubojích. Závod také ukázal, že na naše přímé soupeře máme rychlost. Daniel měl dobrý závod a dlouho se úspěšně bránil. Celkově je pocit po závadě zklamání, ale i tak bychom měli vnímat i fakt, že jsme se tu velmi zlepšili proti minulým rokům. Auto udělalo pokrok, ale stejně tak se zlepšily ostatní týmy. Je o co bojovat i dál.

ALPHA TAURI

Daniil Kvjat, 10. místo

Jestliže jsem říkal, že pátek a sobota pro mě byly naprosto vyčerpávající, dnes to pro mě byl fantastický závod. Odvedl jsem svou práci a dovedl auto na bodovanou pozici, ačkoliv odpadlých bylo mnohem méně než minulý týden. Proto jsem šťastný. Všechno se povedlo a třebaže jsem byl často pod tlakem, byl jsem schopen bránit mou pozici a držet si odstup od soupeřů za mnou, zvláště na konci závodu. Teď už myslím na Maďarsko, je už vlastně za rohem.

Pierre Gasly, 15. místo

Byla to neděle plná rozčarování, zvláště po skvělé kvalifikaci. Měli jsme dobrou pozici na startu, takže jsem čekal i dobrý závod, ale neodstartoval jsem dobře a přišel kontakt s Ricciardem v první zatáčce, při němž jsem se málem roztočil. Potom byla jízda obtížná, záď vozu se chovala poněkud podivně. Udělali jsme, co se dalo, zvolili strategii dvou zastávek, ale nedokázali jsme se držet soupeřů.

Jody Egginton, technický ředitel

Odjíždíme s desátou pozicí, ale upřímně podotýkám, že naše auta dnes postrádala tempo a nebyli jsme konkurenceschopní podle našich představ. Pierre dostal na začátku závodu ránu na pravou stranu, jsou tam nějaké stopy, že došlo k poškození, musíme se tím zabývat. Dany jel mnohem čistší závod a tvrdě bojoval, nedělal chyby a získal bod. To by nás mělo těšit, ale celkově jsme dnes od našeho balíčku čekali více - bude následovat podrobná analýza, abychom se ujistili, že chápeme všechny faktory dnešního výkonu a vyřešíme klíčové body před dalším závodem.

ALFA ROMEO

Kimi Räikkönen, 11. místo

Vlastně jsme dnes měli hodně slušné auto a rychlost byla krokem vpřed, takže je do jisté míry zklamáním, že jsme nebyli schopni bojovat o body. Na začátku jsem ztratil hodně času, když jsem se vyhýbal kolidujícím vozům Ferrari, téměř jsem zastavil auto, které přešlo do anti-stall módu a nemohl se rozjet. Když se mi to podařilo, propracoval jsem se na slušnou pozici, ale posledních 20 kol jsem byl nucen šetřit palivo, takže jsem nemohl útočit na Kvjata. Čistě z hlediska rychlosti bychom na body měli dosáhnout, ale trochu jsme se jim vzdálili. Příští týden dostaneme další šanci, takže se snad dočkáme lepšího celkového výsledku.

Antonio Giovinazzi, 13. místo

Byl to poněkud těžší víkend, ale po včerejšku bylo hodně komplikované obhájit nějaký ten bod. První kolo bylo dobré a posunul jsem se o pár míst, ale nakonec jsem to nedotáhl do první desítky. Pořád můžeme být rádi, že z Rakouska odjíždíme s dvěma body na kontě. Těším se na příští víkend a závod na jiné trati - Maďarsko se od Spielbergu hodně liší, je tam třeba velký přítlak, zatímco rychlost díky absenci rovinek není tak nutná, takže se musíme soustředit na vyzkoušení nových věcí, abychom z našeho auta dostali maximum.

Frédéric Vasseur, vedoucí týmu

Byli jsme na dosah bodů, ale nakonec jsme nemohli zaútočit na důležité bodované umístění. Je zklamáním zůstat s prázdnýma rukama, ale určitě si odvážíme spoustu pozitiv. Rychlost se zlepšila, mohli jsme na trati bojovat se soupeři, kteří bývali před námi. Když jsme po včerejší kvalifikaci začínali zezadu, vzepjali jsme se, bohužel Kimi vyhýbající se oběma Ferrari ztratil dost času. Téměř jsme dosáhli na body, desáté místo by bylo známkou, že se ubíráme správným směrem. Bude potřeba tyto poznatky přenést i příští týden do Maďarska.

HAAS

Kevin Magnussen, 12. místo

Víme, že jsme dnes nebyli dostatečně konkurenceschopní, víme, že se dělo něco divného. Závod na rozdíl od minulého neprovázela častá odstoupení. Nemohlo to rozhodně stačit na zisk bodů. Závod mě ale docela bavil, odstartoval jsem dobře, v prvním kole vydělal pár pozic - to byla moje jediná zbraň. Auto bylo konzistentní, první stint na měkkých pneumatikách jsme dokázali dost natáhnout, což bylo maximum, čeho jsme byli schopni dosáhnout. To dokládá, že vůz je šetrný k pneumatikám a v závodě můžeme vyvinout tlak. Je třeba najít správné kvalifikační tempo, abychom mohli do závodu vstoupit z lepší pozice.

Romain Grosjean, 13. místo

Dnes bylo auto podstatně lepší, očividně mu chyběla rychlost, ale lepší, takže odtud budeme vycházet. Je důležité se v něm dobře cítit, mít sebevědomí. Neustále jsem se tlačil dopředu, evidentně se chovalo lépe než v pátek a sobotu. V tomto směru to je pozitivní poznatek.

Günther Steiner, ředitel týmu

Oproti minulému týdnu jsme se posunuli kupředu. Závod byl vlastně docela zajímavý, alespoň pro nás. Piloti byli ve svých poznatcích mnohem pozitivnější. Pořád ale hledáme patřičné tempo. Alespoň jsme prokázali, že v naší výkonnostní skupině můžeme závodit. Je to dobrý výchozí bod a doufáme, že v tomto trendu budeme pokračovat v Maďarsku. Jestliže byl minulý víkend zklamáním a skončil pro nás materiálními škodami, nyní se opravdu těšíme na další závod, abychom zjistili, jak můžeme i nadále zlepšovat naší pozici a výsledky.

WILLIAMS

George Russell, 16. místo

Nejprve se chci omluvit týmu. V úvodu závodu jsem to úplně pokazil. Měl jsem dobrý start a držel si pozici, zkoušel jsem jet vnějškem a tam jsem to pokazil. Neměl jsem přilnavost a ještě jednou se omlouvám. Kdo ví, co jinak mohlo být. Ale příští týden budu zpět silnější.

Nicholas Latifi, 17. místo

Byl to náročný závod, ale celkově si myslím, že co se jízdy týče, nemohl jsem toho udělat moc víc. Cítil jsem se za volantem dobře. Dnes jsem musel bojovat s pár vozy a nejvíc těch soubojů bylo s Georgem, ale bylo to pěkný zážitek a bylo to konzistentní. Chyběla rychlost, takže je škoda, že jsme nemohli bojovat o víc. Máme dost domácích úkolů, ale hodně jsme se toho naučili, což je hlavní.

Dave Robson, šéf výkonnosti vozu

Byl to těžký den. Věděli jsme, že v kvalifikaci jsme dojeli výš, než na co máme (George) a byli jsme připraveni se bránit. Ale myslím, že jsme nečekali, že to bude tak náročné. Pozitivní je, že oba vozy dojely do cíle a oproti minulému týdnu jsme se zlepšili. Jezdci spolu byli schopni čistě závodit a příležitost závodit na stejném okruhu v chladnějších podmínkách byla cenná pro Nicolase, který mohl lépe pochopit pneumatiky. Musíme vše znovu projít a zjistit, kde můžeme pro příští víkend získat další rychlost. Pár pozitiv tu bylo, ale celkově je jasné, že musíme auto ve všech směrech zlepšit.

FERRARI

Charles Leclerc, nedokončil

Svému týmovému kolegovi jsem se omluvil, v takové době se není na co vymlouvat. Jsem z toho sám zklamaný, dnes jsem odvedl velmi špatnou práci. Zklamal jsem tým, může mi to být jen líto, i když vím, že tohle je málo. Doufám, že se z toho snažit poučím a v příštím závodě se vrátit v ještě lepší formě. Pro tým to je těžká doba. Tohle nepotřebujeme, tým to nepotřebuje! Zahodil jsem veškeré úsilí týmu. Je mi toho moc líto, ale to nestačí. Byl jsem příliš optimistický.

Sebastian Vettel, nedokončil

Při nájezdu do třetí zatáčky jsem byl na vnitřku, nečekal jsem žádný kontakt. Nemohl bych udělat nic odlišně, netlačil jsem na to, jel jsem konzervativně. Nebylo tam žádné místo, proto došlo ke kolizi. Utrpěl jsem při tom velké poškození. Je to škoda, protože jsme nemohli vyzkoušet závodní rychlost s novými díly. Auto se přitom v pátek chovalo o hodně lépe, ale už žel nezjistíme, jak by na tom bylo v závodě.

Mattia Binotto, šéf týmu

Nemám k tomu moc co říct, nechci teď nikoho obviňovat. Jde o ten nejhorší závěr víkendu. Zůstáváme však sjednocení, abychom co nejdříve dosáhli pokroku.