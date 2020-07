Velká změna konceptu - Ferrari musí předělávat pomalé auto pro sezónu 2020, přiznává Binotto

Charles Leclerc a Sebastian Vettel sice tento týden v Rakousku ještě začnou s monopostem podobným tomu, který dorazil před téměř 4 měsíci do Austrálie, v Maďarsku - v třetím podniku letošní sezóny narušené koronavirem - už ale budou mít k dispozici hodně upravené auto.

"Je pravda, že nás výsledky testů vedli k tomu, abychom přistoupili k významné změně směru, pokud jde o vývoj, zejména v oblasti aerodynamiky. Nejprve jsme museli porozumět tomu, proč nevidíme na dráze výsledky, které jsme očekávali, a nakolik musíme v důsledku toho překalibrovat celý program," odhaluje Binotto.

"Pokračovat ve směru, který jsme plánovali, by bylo kontraproduktivní vzhledem k tomu, že bychom nedosáhli našich cílů, jak jsme věděli. Proto jsme se rozhodli přijít se zcela novým programem, v němž jsme se podívali na celé auto, byť jsme věděli, že ne všechno bude připraveno k prvnímu závodu," pokračuje šéf Scuderie.

Mattia Binotto mezi svými piloty při slavnostní prezentaci zatím nekonkurenceschopného vozu SF1000 | foto: Scuderia Ferrari

V předsezónních testech byl Mercedes i Red Bull rychlejší, realita na začátku roku byla pro Ferrari hořká. V Barceloně si plně uvědomilo, že na své soupeře nemají. Ti tento týden navíc oznámili, že do Rakouska vezou velká vylepšení.

Sezóna začne dvojicí velkých cen ve Spielbergu, poté bude hned následovat Maďarsko, kde by se Ferrari mělo objevit s novinkami: "Našim cílem pro nasazení vylepšení je třetí závod 19. července na Hungaroringu," potvrzuje Binotto.

Jeho Ferrari využilo týdny po znovuotevření továren k analýze chování vozu, simulacím a zpětné vazbě pilotů. "Víme, že momentálně nemáme ten nejrychlejší balík. Věděli jsme to už před tím, než jsme zamířili do Melbourne. A to se nezměnilo," připouští šéf Ferrari.

"Spielberg má přesto odlišné vlastnosti oproti Montmelu a teploty budou vyšší než ty v únoru. V Rakousku se musíme pokusit maximálně využít každou příležitost, a potom v Maďarsku budeme moci vidět, jak na tom ve srovnání s ostatními skutečně jsme," dodává Binotto. Podaří se Ferrari zachránit špatný rok?