Klid v týmu? Se Sainzem zapomeňte, vzkazuje Button Ferrari

Sebastian Vettel u Ferrari končí a na jeho místo nastupuje Carlos Sainz. Scuderia tak bude mít od sezony 2021 nejmladší jezdeckou dvojici za padesát let. Proč k tomuto kroku došlo? Mnozí v něm vidí snahu uklidnit atmosféru v týmu. Zkušený čtyřnásobný šampion Vettel a mladý ctižádostivý dravec Leclerc, to byla vskutku explozivní kombinace.

Výbuch nastal v Brazílii, kde se oba kohouti vyřadili ze závodu vzájemnou kolizí. Možná i tento okamžik do značné míry rozhodl o tom, že jeden z nich bude muset Maranello opustit.

Carlos Sainz v rámci třetího dne druhých předsezonních testů v Barceloně | foto: McLaren

Ale bude to se Sainzem lepší? Tak nějak se předpokládá, že Španěl byl angažován jako jezdec číslo dva, jenže tak to být vůbec nemusí. Bylo by velkým překvapením, pokud by „El Matador junior" neměl v genech ctižádostivost a zarputilost svého otce.

Kdo se jen trošku orientuje ve světě automobilových soutěží, tak určitě ví, o čem mluvím. Stejného faktu si všímá rovněž Jenson Button. Britský mistr světa se nechal slyšet, že pokud chtělo Ferrari v týmu klid, tak sáhlo angažováním Carlose Sainze úplně vedle.

„Pokud chtěli rychlého jezdce, který nebude tlačit na Leclerca, tak udělali angažováním Sainze velkou chybu. On je vítěz, úplně stejným způsobem jako jeho otec. Chce podávat ty nejlepší možné výkony a stát se mistrem světa. Se Sainzem klid v týmu mít nebudou. „Měli ještě počkat na další vývoj. Nikdo neví jak se situace dál vyvine.Až se sezona rozběhne, může Vettel vyhrát několik závodů. Rozhodli by se i pak s ním smlouvu neprodloužit?" Ptá se Button.