Nové pneumatiky Pirelli jsou nepředvídatelné, hlásí sportovní šéf Ferrari

Sezona 2021 moc závratných novinek nepřinese, hlavně kvůli tomu, že monoposty budou z ekonomických důvodů velmi podobné těm letošním. Jedna změna ale přece jen nastane, Pirelli totiž nasadí nové pneumatiky, které byly testovány během několika volných tréninků v závěru ročníku 2020.

S pozitivními reakcemi se však nesetkaly, neboť valná většina jezdeckého pole nový produkt italského pneumatikáře kritizovala. Podle vyjádření samotných pilotů jsou nové gumy pomalé a těžko předvídatelné, velký problém údajně nastane při jejich zahřívání.

Proto se jezdci snažili nasazení nové specifikace černého zlata zablokovat. Na rozdíl od loňské sezony ale tentokrát neuspěli. Pirelli si prosadilo svou - hlavním argumentem se stala bezpečnost, neboť loni došlo k několika nepříjemným defektům, které znamenaly pomyslný zdvižený varovný ukazováček.

Pátečn tiskovka v Soči | foto: Pirelli

Sportovní ředitel Ferrari Laurent Mekies předpokládá, že nové pneumatiky mohou mít velký dopad na rozložení sil mezi týmy. „Nové gumy nám přinesou více bezpečnosti, což je fajn, budeme na to moci lépe tlačit, aniž bychom se museli obávat defektu. Na druhou stranu to bude vykoupeno menší mírou přilnavosti, to je věc, kterou nechcete, ovšem je to něco, co musíme zkrátka zaplatit," má jasno Mekies.

„Ale není to jen o nižší přilnavosti, pneumatiky pro rok 2021 mají výrazně odlišnou strukturu, jejich charakteristiky jsou proto celkově jiné. Pocítíme to například při průjezdu zatáčkami, kde se změní vyvážení. Bude to pro nás velká neznámá, která může zahýbat celkovým rozložením sil," dodává Laurent Mekies.