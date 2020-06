Pořadí týmů? "Hoďte si korunou," říká Ricciardo. Renault podle něj bude riskovat, nemá co ztratit

Sezóna se rozběhne tento týden v Rakousku, zatím je schváleno prvních osm podniků improvizovaného kalendáře s tím, že další budou přidány, byť jich letos nebude 22, jak bylo původně plánováno.

Seškrtaný kalendář znamená, že každé odstoupení a každá chyba vyjde týmy dráž, ale Ricciardo i přesto doufá, že jeho Renault bude více riskovat, aby co nejvíce využil dané situace.

"Přístup je taková, že zkrátka do toho půjdeme s tím, abychom se co nejdříve v sezóně pohnuli. Myslím si, že pro my toho uprostřed pole můžeme méně ztratit, pokud jde o riziko a odměnu," popisuje australský pilot, jenž po sezóně zamíří k McLarenu.

Daniel Ricciardo během předsezónních testů v Barceloně | foto: Renault Sport F1

"Podle mě využijeme šance a snad získáme velké výsledky, ať už bude závodů 8, 12 či 15 - kdo ví, kolik jich bude," pokračuje Ricciardo, jenž letos očekává na základě výsledků z předsezónních testů vyrovnané souboje uprostřed pole.

"Vzpomínám si, že jsme provedli analýzu toho, jak si kdo v poli stojí a jak je rozloženo odshora dolů. A střed pole, aspoň dle našich předpovědí, vypadal na to, že se vleze do jedné desetiny. To je to, co jsme si odnesli z testování. Myslím, že čtyři či pět týmů bude dělit velmi, velmi drobný rozdíl," odhaluje usměvavý jezdec.

"Rád bych řekl, že jsme špičku stáhli, ale samozřejmě Mercedesu bude pořád velmi těžké překonat, alespoň v počátku sezóny. Uprostřed pole to s Racing Pointem, McLarenem a dalšími bude těsné. Myslím si, že budeme tam někde mezi nimi, ale fakt to momentálně vypadá na to, že byste si mohli hodit korunou, pokud jde o to, kdo z toho vyjde nejlépe," hodnotí dále.

Last week saw the team (virtually) get back together for an online season re-launch. This week? We're sharing the best bits with you!



Watch highlights with @danielricciardo @OconEsteban Cyril Abiteboul & hosted by @LeeMcKenzieTV 👉 https://t.co/EZ4gw0TA9t#RSspirit #AustrianGP pic.twitter.com/8mqZAf9YL5 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) June 29, 2020

S Renaultem na Red Bull Ringu už před dvěma týdny soukromě kroužil. Byť šlo o dva roky starý monopost, přesto šlo podle něj o velmi užitečný test: "Bylo to příjemné, byť to nebylo úplně relevantní vzhledem k tomu, co tady budeme mít."

"Bylo to příjemné nejen se dostat na trať, ale pro mě taky oprášit pavučiny a znovu spolupracovat s týmem, zkrátka se dostat zpět do pracovního módu z pohledu závodění. Poslední měsíce jsem fyzicky trénoval, s vozem F1 jsem však samozřejmě nejezdil. Bylo to skvělé dostat svou mysl zpět," přibližuje Ricciardo.

"Rakousku bylo loni našim nejhorším závodem, takže mít šanci se tam vrátit a odjet dva závody vnímáme jako pozitivum a šanci se něco naučit a proti loňsku se zlepšit, místo toho, abychom řekli: 'No, tohle pro nás nebude dobrý závod, budeme mít pomalý vstup do sezóny,'" dodává pilot Renaultu.