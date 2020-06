Díry v rozpočtových stropech nahrávají McLarenu, stěžuje si Helmut Marko

Britská stáj podle něj bude profitovat z nových sportovních pravidel více než její soupeři. Zejména velké týmy jako Ferrari, Mercedes či Red Bull budou muset výrazně snížit počty svých zaměstnanců. Od příštího roku totiž do hry vstupují rozpočtové stropy ve výši 145 mil. dolarů místo původně schválených 175 mil. dolarů, navíc budou každý dalším rokem o 5 mil. dolarů klesat.

"Přechod McLarenu z motorů Renault na Mercedes jim může také pomoci obejít některé homologační pravidla a zasáhnout do oblastí, která jsou jiným zapovězena. Jsou tam díry," stěžuje si Helmut Marko na soupeře, jenž loni v šampionátu konstruktérů skončil hned za Red Bullem na 4. příčce.

"McLaren se přibližuje, jsou na tom dobře, pokud jde o personál a technologie. A od příštího roku budou mít konkurenceschopný motor. Ale nebude to záležitost jednoho roku," komentuje Marko možný skok McLarenu mezi špičkové týmy.

McLaren příští rok přejde na pohonné jednotky Mercedesu, letošní sezóna s Renaultem bude poslední | foto: McLaren

Jeho Red Bull se podle něj kvůli novým pravidlům bude muset zmenšit. Nelíbí se mu ani to, že hůře postavené týmy můžou příští rok strávit v aerodynamickém tunelu a při počítačových simulacích více času než ty rychlejší.

To se moc nezamlouvá ani Ferrari. Podle nich "by bylo lepší, kdyby se aerodynamický bonus svázal s rozpočtem spíše než s pozicí v šampionátu."

"Ti, kteří mají méně peněz, by mohli více testovat v aerodynamickém tunelu. Teď to bude tak, že některé týmy budou přemýšlet, jestli by nebylo lepší skončit v šampionátu na osmém místo na devátém místě, aby získali více času pro vývoj auta pro rok 2022 v aerodynamickém tunelu," dodává zástupce Scuderie.