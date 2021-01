Ferrari bude bojovat o třetí místo, předpovídá Marko. Co Aston Martin?

Ferrari má za sebou katastrofální sezonu 2020 - nejhorší za několik posledních dekád. Dokonce tak špatnou, že horší to v podání stáje z Maranella už snad být ani nemůže. Respektive může, ale pokud by se takový scénář opravdu naplnil, mohli by Italové s klidem „zbourat továrnu". Ročník 2021 sice týmy vnímají jako přechodný, už teď se totiž všichni soustředí na nástup nových pravidel, která přijdou v roce 2022, ale i tak se Scuderia chce zlepšit už letos.

Největší slabinou červených byl loni bezesporu motor. V Maranellu museli svou pohonnou jednotku (údajně) přepracovat, protože neměla být v souladu s pravidly. Jenže to se nepovedlo a agregát, který byl v roce 2019 tím nejlepším, se rázem stal tím nejhorším.

A Ferrari trpělo. Jeho deficit byl nejvíc znát na motorově náročných tratích, zejména ve Spa, potažmo na domácí Monze. Těmto problémům už však má být konec, tvrdí to odborný poradce Red Bullu Helmut Marko, podle něj učinilo Ferrari přes zimu se se svým motorem velký pokrok.

Helmut Marco, Gianpiero Lambiase a Max Verstappen v kvalifikaci v Rakousku | foto: Red Bull Content Pool

„Loni ztráceli se svým motorem zhruba nějakých padesát koní, ale myslím, že z tohohle šoku už se dostali. Podle mých informací svůj motor přes zimu notně vylepšili, řekl bych, že v příští sezoně budou bojovat o třetí místo v pořadí týmů," prorokuje Marko.

Bojovat o vítězství ale podle Helmuta Ferrari nebude, stejně jako Aston Martin. „Mají sice nový název týmu a dobré zázemí, ale ztráta na nás a Mercedes je příliš velká. Podle mě ji přes jednu zimu nedoženou, abyste mohli pravidelně bojovat o vítězství, musí si všechno sednout. V takovém bodě ještě Aston Martin není."