Kubica kritizuje BMW. Zastavení vývoje v roce 2008 mu prý zmařilo šance na titul

Svého času patřil Robert Kubica k největším talentům, které se pohybovaly ve Formuli 1. Dnes už na to možná mnozí zapomněli, avšak zvláště v roce 2008 byl tehdy mladý Polák na vrcholu.

Právě v této sezoně si připsal své jediné a pravděpodobně i poslední vítězství coby účastník královny motorsportu. Stalo se tak během GP Kanady. To byl shodou okolností závod, kde Kubica o rok dříve vážně havaroval.

Ale zpět do ročníku 2008. V jeho polovině se Polák držel na druhém místě celkového pořadí, přičemž chvíli celý šampionát dokonce vedl. Nelze říct, že by BMW disponovalo nejrychlejším materiálem, jenže Němci těžili z chyb, které udělali jejich nejbližší soupeři. Přesněji řečeno McLaren a Ferrari.

Kubica, Robert | foto: BMW Motorsport

Pak se ale BMW rozhodlo stornovat vývoj pro danou sezonu a zaměřit se na ročník 2009, kdy vešly v platnost nové, diametrálně odlišné, technické předpisy. Zmíněný krok defacto znamenal konec Polákových šancí na boj o titul, což Kubica i po dvanácti letech nese dost těžce. Zvlášť když se vůz podle nových regulí BMW nepovedl, načež se automobilka z Formule 1 stáhla.

„Mám na to stejný názor jako tenkrát. Vnímal jsem, že by to mohla být naše jediná šance, jak zabojovat o titul. Bohužel jsme ale vývoj vozu odepsali. Nebyli jsme nejrychlejší, ale McLaren a Ferrari dělali chyby, čehož jsem dokázal využít a dostat je tak pod tlak. Ne vždycky vyhraje mistrovství ten, kdo má nejrychlejší vůz, opravdu jsem tehdy cítil velkou šanci," popisuje Kubica.

„Hodně mě to mrzí. Musíte si vážit každé příležitosti, protože nikdy nevíte, kdy dostanete další. S BMW už jsme ji nikdy nedostali. Po nějaké době jsem pak potkal část svých tehdejších mechaniků a oni se na to dívají úplně stejně. Vzpomínám si, že ve Fudži jsem dojel druhý. Kdybychom tam jeli s díly, které jsme o tři měsíce dříve testovali, jsem si jistý, že bych ten závod vyhrál. Dodneška mě tehdejší rozhodnutí zastavit práce na voze mrzí."