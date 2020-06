Konec MGU-H či elektrifikace? Motory pro sezóny 2026 budou podle Renaultu dalším bojištěm

Současná pravidla pro 1,6litrové V6 motory se systémem pro rekuperaci energie (ERS) prostřednictvím dvou motorgenerátorů využívající kinetickou (MGU-K) a tepelnou (MGU-H) energii budou platit do roku 2025. Poté se musí výrobci s F1 dohodnout na dalším dostupném formátu s důrazem na udržitelnost sportu a smysluplnost pro automobilky.

Sportovní šéf F1 Ross Brawn minulý týden uvedl, že i když nejsou na dohled žádní noví zájemci o vstup do šampionátu Formule 1, tak přesto zůstávají otevření vůči všem možnostem. To, že pravidla zůstanou do té doby stabilní, vnímají současní účastníci jako správný krok k úspoře nákladů.

"Po stránce pohonné jednotky je zřejmě zapotřebí odvést více práce. Závody ve zbrojení v oblasti vývoje pohonných jednotek jsme omezili tím, že jsme omezili počet nových homologací ročně a počet hodin na dynamometru," říká šéf Renaultu Cyril Abiteboul.

Renault řeší vysoké náklady na vývoj a provoz současných pohonných jednotek | foto: Renault Sport F1

"Je to dobré, ale pořád to je strašně drahé tyto motory udržovat a provozovat. Dalším krokem je podívat se na to, co můžeme udělat v tom, aby další generace pohonných jednotek byla ekonomičtější," pokračuje 42letý Pařížan.

"Začínáme přemýšlet o tom, co bychom chtěli dosáhnout alespoň z hlediska sportovních cílů. Zmínil jsem už zřejmě ten nejdůležitější: ekonomickou udržitelnost příštího programu pohonných jednotek, protože u té současné to je očividně velmi náročné," popisuje šéf Renaultu.

"Další věcí je použitá technologie. Vidíme rychlost, kterou ve světě nabírá elektrifikace, a proto musíme usilovně přemýšlet o tom, co to znamená pro F1, co to znamená v kontextu závodění, v kontextu s určitou koexistencí s Formulí E," pokračuje Abiteboul.



"Musíme o tom přemýšlet, protože podle mě jde o další bojiště. Myslím, že bychom rádi měli odsouhlasený hlavní princip motorů v roce 2021 nebo 2022, abychom tak mohl v roce 2023 začít s vývojem. Máme tak trochu na mysli makro plánování," nastiňuje před velkou změnou.

Odstranění MGU-H podle Abiteboula nebude tím správným krokem | foto: HaJ

Někteří v rámci zjednodušení a zlevnění navrhují odstranit MGU-H ze současných pohonných jednotek, což by ale podle Abiteboula nebylo tím správným krokem: "MGU-H máme kvůli palivové efektivitě motoru. Jsme připraveně ztratit kolem 20 - 30 % palivové efektivity?"

"Nemyslím, že bychom měli jezdit s větším množstvím paliva, protože už tak budou auta v roce 2022 těžší. Hovoříme o dalších 50 kg paliva, pokud odstraníme MGU-H, abychom měli stejnou úroveň hustoty energie.

Je to velmi složitá rovnice. S vyhlídkou na to, že auta nebudou lehčí, tak to podle mě bude těžké odstranit takové zařízení, chceme-li získat stejnou úroveň udržitelného výkonu... bez něho to půjde těžko," dodává Abiteboul.