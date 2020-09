Ferrari oslaví svůj 1000. závod speciálním zbarvením

"Tento víkend půjde o náš 1000. závod v F1. Pro tým to je zvláštní milník, který rádi oslavíme v Mugellu," uvádí stáj z Maranella. Zřejmě půjde temnější odstíny červené barvy na vozech SF1000, s nimiž do Velké ceny Toskánska nastoupí Sebastian Vettel a Charles Leclerc.

Design by měl připomenout zbarvení, s nimž se Scuderia objevila již v roce 1950 při svém debutu ve Velké ceně Monaka, kam k 2. podniku sezóny Scuderia přijela se třemi vozy Ferrari 125. Alberto Ascari tam dojel druhý, Raymond Sommer čtvrtý a Luigi Villoresi odstoupil.

V Mugellu se obvykle nezávodí, tento okruh vlastněný Ferrari se do kalendáře dostal díky pandemii koronaviru. Tým tam dorazí po neúspěšné Velké ceně Itálie, kde oba piloti odstoupili už v její první polovině - Vettelovi selhaly brzdy, zatímco Leclerc havaroval ve vysoké rychlosti v Parabolice v době, kdy se pohyboval na šestém místě.

Scuderia nyní analyzuje jeho šasi, aby rozhodla, zda jej nahradí novým nebo jej bude moci opravit. Podle šéfa Mattia Binotto šlo o to "nejhorší zakončení víkendu," kdy se ani jeden z vozů nedostal v kvalifikaci do první desítky - poprvé po 36 letech.

"Už kvalifikace byla velmi náročná, ale nedokončit závod je ještě horší, obzvlášť po problému se spolehlivostí u Seba. Domnívám se však, že musíme otočit stránku a hledět před sebe, abychom se ponaučili a udělali pokrok. Mugello další týden bude důležité, půjde o 1000. velkou cenu, takže se pokusíme být na ten víkend co nejlépe připraveni," shrnuje Binotto.

Ferrari po závodu v Monze kleslo na 6. příčku v šampionátu konstruktérů, s 61 body mu na pátý Renault schází 10 bodů. Před ním jsou dále Racing Point, McLaren, Red Bull či Mercedes, za sebou má jen AlphaTauri, Alfu Romeo, Haas a Williams.

