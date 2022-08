Vyhraje Mercedes závod? Alesi má v otázce jasno

Na jejich získání má stále ještě mistrovská stáj polovinu sezony. V té první na nejvyšší příčce piloti Mercedesu nestanuli. Na druhou stranu je třeba zmínit, že v posledních závodech před letní přestávkou měla forma stáje jednoznačně vzrůstající trend. Důkazem byly především závody ve Francii a Maďarsku, kde Stříbrné šípy slavily dvojité pódium.

Na začátku ročníku něco naprosto nepředstavitelného. Jen si vzpomeňme na první závody sezony 2022, ve kterých se Mercedes vyloženě trápil. Jeho vůz byl aerodynamicky citlivý a navíc trpěl poskakováním. V tu chvíli by si nejspíš nikdo nevsadil na to, že v polovině sezony budou Stříbrné šípy ve hře o druhou příčku mezi konstruktéry.

Lewis Hamilton v závodě v Rakousku | foto: Mercedes AMG F1 Team

Jedna ze zásadních otázek před druhou částí letošního šampionátu také je, jestli Mercedes získá ve zbylých závodech letošní sezony alespoň jedno vítězství. Bývalý pilot Jean Alesi takovému scénáři příliš nevěří. „Nemyslím si, že letos dokáží za normálních okolností vyhrát závod. Z vlastních zkušeností vím, že když má nový vůz hned od počátku problémy, jen tak se jich nezbavíte. Musíte se uchýlit ke kompromisům a ty ve Formuli 1 nabízí vždy jen částečné řešení," říká Francouz.

Alesi však oceňuje způsob, jakým se Mercedes dokázal vrátit do hry. „Když v Bahrajnu představili vůz s radikálními bočnicemi, říkal jsem si, že mají něco mimořádného. Ale s každým dalším kolem bylo jasnější, že to auto na to prostě nemá, Docela jsem trpěl, když jsem viděl Hamiltona řídit takhle pomalé auto. Ale jejich schopnost zlepšovat se je fantastická."