Wolff prozatím zůstává u Mercedesu. Zhořkly vztahy se šéfem Daimleru i s Hamiltonem?

Rakušan byl sice v zákulisí spojován s možným přesunem k projektu Aston Martin Lawrence Strolla poté, co se poněkud zhoršily jeho vztahy s novým výkonným ředitelem mateřského Daimleru, Olou Källeniusem. Wolff se k tomu vyjádřil slovy: "Ve většině příběhů, které jsem o tom četl, si k tomu lidé jeden přidali a přišli s třemi."

Jaká je tedy jeho současná situace? "Má smlouva s Mercedesem platí do konce roku 2020 a stále vedeme dobré rozhovory o tom, co chceme společně udělat. Kvůli koronaviru teď to vše jde trochu stranou, protože všichni musíme řešit větší problémy - lidské problémy v našich společnostech," komentuje Wolff.

Na dotaz směřující k jeho vztahu s miliardářem Lawrencem Strollem, jenž nyní vlastní Racing Point, odpovídá: "Stroll je se svým týmem našim velkým zákazníkem. Navíc je Lawrence už léta mým dobrým přítelem, bez ohledu na obchodní vztahy. Stává se nastupujícím předsedou Aston Martinu, a z toho si lidé udělali jedna plus jedna a došli ke třem."

S Lewisem má údajně lepší vztah než kdykoliv dříve | foto: Daimler AG

Určité interní problémy v Mercedesu však nepopírá: "Působím tam už osm let. Sport a tento tým miluji. Jsem nicméně poněkud překvapen změnami, k nimiž došlo během zimy, a chování jednotlivých lidí. To rovněž budu muset vzít v potaz při rozhodování, co dělat v roce 2020 a dále."

"Ale jsem a zůstanu hlavou sportovního oddělení motorsportu a povedu tým Formule 1, na tom se v krátkodobém horizontu nic nezmění," podotýká Wolff.

Rovněž popírá, že by se po událostech před 1. plánovaným letošním závodem v Austrálii zhoršily vztahy s Lewisem Hamiltonem, jenž z Melbourne odletěl ještě před oznámením o odložení velké ceny. "Je to absolutní nesmysl. Náš vztah je pevnější, než kdykoliv dříve, a každý den hovoříme o naší budoucnosti. Vše naznačuje na to, že budeme pokračovat v podobné formě jako dnes."