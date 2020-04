FIA dělá změny: Mercedes i přes zmražení pravidel systém DAS v roce 2021 nebude moci využít

Dvouosé řízení pilotům Stříbrných šípů umožňovalo v zatáčkách volantem nejen zatáčet doleva či doprava, ale jeho vytažením či zatlačením také měnit nastavení sbíhavosti předních kol.

V Austrálii se ho sice chystali poprvé nasadit do závodu i přes protest chystaný Red Bullem, kvůli pandemii koronaviru se jeho premiéra nicméně odkládá.

Pro rok 2021 byl novými technickými pravidly zakázaný, ta však byla o rok posunuta, aby týmy ušetřila náklady na vývoj vozů v době, kdy přicházejí o velkou část příjmů, protože se veškeré sportovní akce ruší.

FIA včera DAS pro příští sezónu stejně zakázala, aby týmy nemusely vyvíjet podobné systémy a plýtvat tak prostředky, pokud by Mercedesu poskytoval konkurenční výhodu během závodů.

Využití DAS na rovinkách | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Urychlení rozhodovacího procesu a další změny

Světová rada motorsportu (WMSC) prostřednictvím elektronického hlasování včera rovněž urychlila svůj rozhodovací proces v důsledku globálního šíření nemoci Covid-19. Opatření zahrnuje udělení pravomoci prezidentovi FIA Jeanovi Todtovi a držiteli komerčních práv, společnosti Liberty Media, měnit kalendář závodů bez potřebného hlasování.

Určité články nyní mohou být změněny jen s 60% podporou 10 týmů spíše než s jednomyslným souhlasem všech. Rovněž může dojít k úpravám počtu komponent pohonných jednotek, které je možno vyměnit bez penalizace - pokud počet závodů klesne pod 14, budou si týmy muset vystačit se dvěma motory na jezdce. Při počtu nižším než 11 budou moci použít pouze jednu baterii a řídicí elektroniku.

Týmy se nesmějí letos kvůli další úspoře nákladů vůbec věnovat aerodynamickému vývoji nové generace monopostů určené pro rok 2022. Ve hře je také další prodloužení nuceného zavření továren nad stanovený rámec tří týdnů, "pokud budou pokračovat obavy o veřejné zdraví či vládní restrikce."

Situace se neustále mění - dočkáme se letos vůbec nějakého závodu? | foto: Pirelli

Kdy a kolik závodů?

F1 plánuje sezónu s omezeným počtem 15 - 18 velkých cen místo plánovaných 22 s tím, že by se závodilo během léta případně až do příštího ledna či dokonce února. Šest podniků zatím bylo odloženo, dva zrušeny, odsunutí dalších (Kanada, Francie, Rakousko a V. Británie) na neurčito je na spadnutí. Podle některých odborníků se už letos ale vozy F1 do akce před zaplněnými tribunami nedostanou.

Vedení soutěže se přesto snaží najít nějaké řešení. "Změny ve sportovních pravidlech pro rok 2020 byly schváleny s tím, aby FIA a Formule 1 mohla pružněji reagovat na krizi a naplánovat kalendář závodů tak, aby co nejlépe ochránil komerční hodnotu šampionátu a co nejvíce snížil náklady," prohlašuje optimistický šéf Liberty Media Chase Carey.