Marko nekompromisně: Vettel udělal u Ferrari příliš mnoho chyb. Ta největší?

Sebastian Vettel přicházel do Ferrari s velkými ambicemi - německý pilot chtěl napodobit svůj velký vzor Michaela Schumachera a vytvořit v Maranellu dynastii. Jenže se mu to nepovedlo, Vettel sice dokázal vyhrát hned svůj druhý závod v rudé kombinéze, jenže k vysněnému titulu se nikdy reálně nepřiblížil. Z části to byla vina monopostu, z části se na neúspěchu podílel sám vlastními chybami.

Tak jako v Německu 2018. Pilot Ferrari měl závod relativně pod kontrolou, avšak na trati, která byla během té doby lehce smáčena deštěm udělal chybu a narazil do bariéry. Ze slibně rozjetého závodu tak nic nebylo, ba co víc, 25 bodů pro sebe tehdy uzmul Lewis Hamilton, který díky tomu zahájil cestu za dalším mistrovským titulem.

Sebastian Vettel a Charles Leclerc v Abú Zabí | foto: Scuderia Ferrari

A stejně tak šlo o začátek rozkladu idylického vztahu mezi Vettelem a Ferrari. Myslí si to alespoň odborný poradce Red Bullu Helmut Marko, který Seba velmi dobře zná z dob jejich společného působení u Red Bullu, kdy Vettel získal čtyři mistrovské tituly.

„Myslím, že v Německu 2018 nastal u Vettela zlom. Došlo u něj ke ztrátě sebedůvěry, když vedl a havaroval, pak už se do toho nedostal. Byl to moment, kdy se začal zhoršovat jeho vztah s Ferrari. Neumím říct, jak moc ho pak případně znevýhodnili, ale faktem je, že prostě udělal až příliš mnoho chyb," líčí Marko.

Vrátí se podle něj Vettel do staré dobré formy? „Osobně doufám, že ano, hlavně kvůli němu." Pravdou je, že s Aston Martinem bude mít Vettel pravděpodobně poslední šanci, jak oprášit zašlý lesk. V sázce tedy bude mnoho.